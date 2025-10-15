Visszatért a Facebook egyik legrégebbi funkciója: újra lehet munkát keresni a platformon!

A társkereső szolgáltatását éppen jelentős fejlesztéssel feldobó Facebook ismét lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók közvetlenül a szolgáltatásban találjanak munkát vagy alkalmazottat. Ez nem teljes újdonság, az Egyesült Államokban és Kanadában a Facebook 2017-ben már bevezette az álláshirdetéseket, a következő évben pedig 40-nél is több piacon aktiválta a lehetőséget, majd 2023-ban világszerte lelőtte az opciót.

Nem tudni, hogy korábban miért szüntette meg az álláshirdetéseket a Facebook

Most újabb váratlan fordulat történt az ügyben, a Meta bejelentette az álláshirdetések visszahozását a Facebookra, bár egyelőre csak az Egyesült Államokban debütált a lehetőség.

Az álláshirdetések megjelenítésére nem csak a Marketplace apróhirdetéses rendszere használható, de csoportokba és céges oldalakra is kitehetőek az ajánlatok.

Pár limitációt azért szabott a Facebook

A Facebook szerint az álláshirdetések feladása és a rájuk való jelentkezés csak a 18 éven felüli felhasználók számára érhető el, továbbá többek közt a felnőtt szolgáltatásokkal és a gyermekfelügyelettel kapcsolatos hirdetések is tiltottak.

Az álláshirdetések nem hivatalos keretek között persze mindig is jelen voltak a Facebookon, rengeteg csoport található, amelyek földrajzi vagy szakmai alapon állásbörzeként működnek. A hivatalos megoldás ettől függetlenül a cégek és a dolgozók számára is egyszerűbb és célszerűbb lehetne, igazából nem világos, hogy a Facebook miért hátrált ki néhány éve az álláshirdetések mögül.

