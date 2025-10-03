Hatalmas változás jön, minden Facebook-felhasználó érintett

Az amszterdami kerületi bíróság ítélete szerint a Facebook és az Instagram anyavállalataként működő Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA). A holland Bits of Freedom (BoF) civil szervezet azt kifogásolta, hogy a kérdéses szolgáltatásokban csak eldugva kapcsolható be a hírfolyamok bejegyzéseinek időrendi sorrendben való mutatása, ráadásul minden belépéskor manuálisan kell átváltani rá, mert a szolgáltatások automatikusan visszaállítják algoritmikus rendezésűre a hírfolyamaikat.

Több pénzt tud generálni a Facebook és az Instagram a hírfolyam algoritmikus rendezésével, ezért erőltetik agresszíven

Fotó: Karolina Grabowska / Pexels

Az Instagramon a kronologikus hírfolyamot jól eldugták a logó alá, a Facebookon pedig egy külön menüben lehet csak előhívni. Ez a bíróság szerint tiltott sötét mintázat, amely választási kimerültséget okoz: ha tudnak is az opció létezéséről az időrendi nézetet használni kívánók, akkor egy idő után befejezik a rá való átkapcsolgatást, mert az macerás és bosszantó.

Várhatóan fellebbezni fog a Facebook

A bíróság kimondta, hogy a Meta két héten belül köteles biztosítani a felhasználói beállítások megőrzését, különben napi 100 ezer eurós bírságot kell fizetnie, legfeljebb 5 millió euróig.

Teljesen elfogadhatatlan, hogy egy maroknyi amerikai techmilliárdos dönti el, hogy miként látjuk a világot

– kommentálta az ítéletet Maartje Knaap, a felperes Bits of Freedom szóvivője. Véleménye szerint a mostani ítélet bizonyíték rá, hogy Meta sem érinthetetlen, követnie kell a hatályos törvényeket.

Hírünk írásáig a Meta nem kommentálta a döntést, azonban rendkívül valószínű, hogy fellebbezni fog ellene, és csak az összes jogi lehetőségének kimerítését követően lesz hajlandó eleget tenni a bíró döntésének, már ha nem sikerül a szája íze szerint módosíttatnia a jogerős ítéletet.

Kapcsolódó érdekességként a Meta a napokban jelentette be, hogy a szolgáltatásaiban lévő chatbotokkal folytatott csevegéseket is fel fogja használni tartalmi ajánlatok és hirdetések célzására.

