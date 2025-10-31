Zuckerberg végleg a sírba teszi a Facebookot

Mark Zuckerberg a tavalyi év végén világszerte nagy érdeklődést kiváltva közölte, hogy szeretné visszahozni a régi Facebookot, megidézni azokat az időket, mikor kéretlen tartalmak helyett az ismerősök bejegyzései voltak láthatóak a hírfolyamban. A részvényeseknek tartott legutóbbi tegnapi pénzügyi értékelőjében Zuckerberg lényegében visszatáncolt ettől, a legújabb álláspontja szerint a belátható jövőben a Facebook és az Instagram hírfolyamaiban is drámaian megemeli a mesterséges intelligenciával generált tartalmak arányát.

Az ismerősök tartalmai helyett MI-vel generált szeméttel próbálja majd fenntartani az érdeklődést a Facebook és az Instagram

Fotó: Solen Feyissa / Unsplash

Zuckerberg szerint a közösségi média eddig két korszakon ment át: először a barátok és család által megosztott tartalmak uralták a hírfolyamokat, majd a tartalomgyártók kerültek az előtérbe. Most indul a harmadik korszak, mikor MI-vel generált, aztán pedig újból és újból gépileg újrakevert tartalmak ömlenek majd a Facebookon és az Instagramon.

Nem csak a facebookozók kaptak rossz hírt

Ezen túlmenően a Threads közösségi oldalt kedvelők is megkapták a magukét, a Meta pénzügyi igazgatója szerint a reklámok harminc piacon való bevezetését követően a videós hirdetések is úton vannak az X-szel (Twitterrel) rivális szolgáltatásba.

