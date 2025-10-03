Nincs több magánbeszélgetés? A Facebook felhasználja a csevegéseinket

December közepétől a Meta már a mesterséges intelligenciás chatbotjával folytatott csevegések tartalmát is felhasználja reklámcélokra a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon. Ez a Meta AI chatbottal való szöveges és hangalapú beszélgetésekre is vonatkozik, a belőlük nyert adatokkal személyre szabottabb ajánlatokat és hirdetéseket mutatnak majd a szolgáltatások.

Ki gondolta volna, hogy képes lesz az eddigieknél is több adatot gyűjteni a Facebook

Fotó: Ayelt van Veen / Unsplash

Mark Zuckerberg és csapata szerint mindez természetesen a felhasználók érdekeit szolgálja: „Szeretnénk, ha az emberek több az őket ténylegesen érdeklő tartalmat látnának, és kevesebbet olyat, amire nem kíváncsiak” – áll a hivatalos közleményben.

Minden tudni akar Facebook reklámrendszere

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha például a Meta AI-vel a túrázásról beszélgetünk, akkor túracipőkkel kapcsolatos reklámokat, túraútvonalakról szóló posztokat, túrázós csoportajánlásokat láthatunk.

Bizonyos érzékeny témák tabunak számítanak, így például vallási nézeteket, politikai álláspontokat, egészségügyi adatokat nem használ majd fel hirdetések és ajánlatok célzására a Meta.

A Meta AI chatbotot jelenleg körülbelül egymilliárdan használják a Facebookon és a cég többi szolgáltatásában, ami az emberiség olyan egynyolcadát jelenti. A chatbotokkal folytatott csevegések aranybányának bizonyulhatnak Zuckerberg cége számára, könnyen elképzelhető, hogy a chatelések elemzésén alapuló hirdetések minden idők legjobb megtérülési mutatóval rendelkező reklámfuttatásait tehetik majd lehetővé a Meta szolgáltatásaiban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!