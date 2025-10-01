Hihetetlen áron szerezhetünk be prémium fejhallgatót

Az anyacég Nothingot követően a CMF is bemutatta az első teljesen vezeték nélküli fejhallgatóját. A Headphone Pro itthon bruttó 44 990 forintért máris megrendelhető, az ára ellenére pedig olyan funkciókat kínál, amelyek a 2-3× drágább eszközöknél megszokottak: aktív zajszűrés, moduláris kialakítás, Hi-Res Audio tanúsítvány, és aktív zajszűrés nélkül akár 100 óra üzemidő jellemzik.

Kétszer drágább fejhallgatókban megszokott funkciókat kínál a CMF Headphone Pro

Fotó: CMF

A fejhallgató dizájnja is eltér a megszokottól, és ez nem csak a cserélhető fülpárnákon érhető tetten. A fejhallgató érintőgombok helyett fizikai gombokat és tekerőket használ, ezekkel állítható a hangerő, kikapcsolható és bekapcsolható a zajszűrés. Még a basszus és a magas is állítható, nem kell elővenni a telefont a hangszín alapvető hangolásához.

Gyorsan tölthető a fejhallgató óriási akkuja

A fülhallgató az ígéret szerint remek hangzást kínál, 40 mm-es dinamikus hangszórókat használ, támogatott az LDAC hangkodek, és elérhető a személyes hangprofil opció is. A legutóbbi egy három perces tesztet követően a fülek alakja alapján megpróbálja személyre szabni a hangképet.

Folyamatos aktív zajkioltás mellett a CMF Headphone Pro üzemideje 50 órára feleződik, de semeddig sem tart feltölteni: a gyorstöltésnek hála 5 perc alatt 4 órányi lejátszás érhető el, teljes töltés pedig alig két óra alatt megvan.

A termék további kiemelendő tulajdonságai, hogy ismeri a Bluetooth 5.4 szabványt, képes a multipoint csatlakozásra, és Hi-Res Audio Wireless tanúsítvánnyal is rendelkezik.

