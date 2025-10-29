Tíz évet nyerhet az agyunk a fiatalító elmetornával

Rendhagyó és régóta esedékes kutatást végzett a kanadai McGill Egyetem csapata, tudományos módszerekkel ellenőrizték az egyik elmét fiatalító internetes szolgáltatás hatékonyságát. Az Étienne de Villers-Sidani neurológus által vezetett kutatás alapján napi 30 perc agytorna növelheti az acetilkolin nevű anyag szintjét az agyban, ez a vegyület kulcsszerepet játszik a figyelemben, a tanulásban és a memóriában.

Napi fél óra fiatalító elmetornával tíz évvel tekerheti vissza az időt

Fotó: TheStandingDesk / Unsplash

A kutatás 92 idős résztvevőt vizsgált, a kontrollcsoport Candy Crush-hoz és a Pasziánszhoz hasonló játékokat játszott, míg a másik a tudományos módszerek mentén kifejlesztett, agyfiatalítóként hirdetett BrainHQ programmal edzette az agyát.

Tényleg működik a fiatalító elmetorna

A 65 év feletti résztvevők tíz héten át végeztek mentális feladatokat, az eredmény pedig egyértelmű volt: a BrainHQ-val tréningező csoportnál nőtt az acetilkolin szintje a döntéshozásért és a hibák felismeréséért felelős agyterületeken, míg pasziánszozó és egyéb mobiljátékokkal szórakozó kontrollcsoportba tartozóknál semmilyen változás sem történt a vegyület szintjében.

Az elme tréningezésére kitalált programot futtatók esetében az acetilkolin szint konkrétan 2,3%-kal nőtt.

Ez elsőre nem tűnik soknak, ám a kutatók szerint az öregedés miatt ennek a szintje évtizedenként olyan 2,5%-kal csökken, így a megfelelő mentális gyakorlatok végzésével lényegében egy évtizeddel visszatekerhető lehet az idő kereke.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!