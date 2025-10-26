Már azt is látja majd a főnök, mikor vagyunk bent az irodában

A Microsoft hamarosan olyan funkcióval bővíti a Teams szolgáltatást, amely automatikusan jelzi a főnöknek, ha egy munkavállaló az irodában tartózkodik. A rendszer a vállalati WiFi-hálózathoz való csatlakozás alapján állapítja meg a tartózkodási helyet, és ennek megfelelően módosítja a státuszt – mindenféle külön beavatkozás nélkül.
Működés: automatikus beállítás a céges hálózat alapján
A frissítés célja, hogy egyszerűsítse a munkatársak helyzetének követését, különösen a hibrid munkarendben dolgozó szervezetek esetében. A Microsoft 365 frissítési ütemterve szerint a funkció 2025 decemberétől lesz elérhető Windows és macOS rendszerekre. Az újítás lényege, hogy ha egy felhasználó eszköze csatlakozik a cég WiFi-hálózatához, a Teams automatikusan beállítja a státuszt „irodában tartózkodó” állapotra.
Fontos hangsúlyozni, hogy a funkció alapértelmezetten kikapcsolt állapotban lesz. A vállalati rendszergazdák dönthetnek arról, hogy aktiválják-e, és egyes esetekben szükség lehet a munkavállalók hozzájárulására is.
Hasznos vagy kényelmetlen?
A fejlesztés több szempontból is hasznos lehet. Például:
- Megkönnyíti a csapatvezetők számára annak követését, ki dolgozik éppen az irodából.
- Csökkentheti az esetleges félreértéseket a személyes megbeszélések vagy közös munkavégzés szervezésekor.
- Segítheti a helyfoglalási rendszerek vagy az irodai erőforrások hatékonyabb kihasználását.
Ugyanakkor több aggály is felmerül a funkció kapcsán:
- Sokan a magánszféra megsértésének érezhetik, hogy automatikusan rögzítik, mikor és hol tartózkodnak.
- A hibás működés vagy félreértelmezett státusz félrevezető lehet a kollégák és a vezetők számára.
- A túlzott kontroll érzése csökkentheti a munkavállalók biztonságérzetét és motivációját.
A bizalom kérdése a hibrid munkakultúrában
A világjárványt követően számos vállalat állt át hibrid munkavégzésre, amely nagyobb rugalmasságot biztosít a munkavállalóknak. Az ilyen típusú automatizált státuszkövetés azonban visszalépésnek is tűnhet, főleg, ha a vállalat nem kommunikálja megfelelően a bevezetett funkciók célját és működését.
A dolgozók egy része akár megfigyelésként élheti meg az ilyen típusú automatizmust, különösen akkor, ha nem világos, ki fér hozzá ezekhez az adatokhoz, és milyen célból. Ebből könnyen bizalmi válság alakulhat ki, amely hosszú távon a szervezeti kultúrát is rombolhatja.
Mire érdemes odafigyelnünk felhasználóként?
Annak érdekében, hogy ne érjen minket meglepetés, érdemes az alábbi szempontokat figyelembe venni:
- Kérdezzünk rá, hogy a vállalat bevezeti-e ezt a funkciót, és milyen szabályozás vonatkozik rá.
- Ellenőrizzük, milyen adatokat kezel a rendszer, és kinek van hozzáférése.
- Éljünk a lehetőséggel, hogy véleményt formáljunk az adatkezelés módjáról, különösen, ha nincs lehetőség a funkció kikapcsolására.
A legfontosabb, hogy ne passzívan fogadjuk el az új digitális szabályozásokat, hanem tudatosan álljunk hozzá – hiszen ezek a változások közvetlen hatással lehetnek a mindennapi munkánkra.
A főnöknek jó, a mukavállalónak rossz?
A Microsoft Teams új funkciója egyértelműen a munkaszervezés egyszerűsítését célozza, ugyanakkor fontos, hogy a vállalatok a bevezetést körültekintően, átlátható módon végezzék. Az automatizált státuszbeállítás csak akkor lehet valóban hasznos, ha nem rombolja le a bizalmat a munkáltató és a munkavállalók között.
Az irodai jelenlét digitális követése a jövő egyik iránya lehet – de az, hogy ez mennyire válik elfogadottá vagy elutasítottá, már a cégek kommunikációján és az alkalmazottak érzékenységén múlik. Egy biztos: a munkakultúra átalakulása nem állt meg, és minden új funkció új kérdéseket is felvet.
