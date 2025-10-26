Már azt is látja majd a főnök, mikor vagyunk bent az irodában

A Microsoft hamarosan olyan funkcióval bővíti a Teams szolgáltatást, amely automatikusan jelzi a főnöknek, ha egy munkavállaló az irodában tartózkodik. A rendszer a vállalati WiFi-hálózathoz való csatlakozás alapján állapítja meg a tartózkodási helyet, és ennek megfelelően módosítja a státuszt – mindenféle külön beavatkozás nélkül.

Megmutatja a főnöknek a Microsoft, hogy honnan jelentkezünk be az értekezletbe.

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-is-working-on-a-laptop-at-a-table-VzDWL6A2uYw

Működés: automatikus beállítás a céges hálózat alapján

A frissítés célja, hogy egyszerűsítse a munkatársak helyzetének követését, különösen a hibrid munkarendben dolgozó szervezetek esetében. A Microsoft 365 frissítési ütemterve szerint a funkció 2025 decemberétől lesz elérhető Windows és macOS rendszerekre. Az újítás lényege, hogy ha egy felhasználó eszköze csatlakozik a cég WiFi-hálózatához, a Teams automatikusan beállítja a státuszt „irodában tartózkodó” állapotra.

Fontos hangsúlyozni, hogy a funkció alapértelmezetten kikapcsolt állapotban lesz. A vállalati rendszergazdák dönthetnek arról, hogy aktiválják-e, és egyes esetekben szükség lehet a munkavállalók hozzájárulására is.

Hasznos vagy kényelmetlen?

A fejlesztés több szempontból is hasznos lehet. Például:

Megkönnyíti a csapatvezetők számára annak követését, ki dolgozik éppen az irodából.

Csökkentheti az esetleges félreértéseket a személyes megbeszélések vagy közös munkavégzés szervezésekor.

Segítheti a helyfoglalási rendszerek vagy az irodai erőforrások hatékonyabb kihasználását.

Ugyanakkor több aggály is felmerül a funkció kapcsán:

Sokan a magánszféra megsértésének érezhetik, hogy automatikusan rögzítik, mikor és hol tartózkodnak.

A hibás működés vagy félreértelmezett státusz félrevezető lehet a kollégák és a vezetők számára.

A túlzott kontroll érzése csökkentheti a munkavállalók biztonságérzetét és motivációját.

A bizalom kérdése a hibrid munkakultúrában

A világjárványt követően számos vállalat állt át hibrid munkavégzésre, amely nagyobb rugalmasságot biztosít a munkavállalóknak. Az ilyen típusú automatizált státuszkövetés azonban visszalépésnek is tűnhet, főleg, ha a vállalat nem kommunikálja megfelelően a bevezetett funkciók célját és működését.