Hoppá: csúszhat a Galaxy S26 széria kiadása

A jelek szerint megbuktak az idei év legnagyobb újításának szánt vékonyka mobilok, a Samsung Galaxy S25 Edge és az Apple iPhone Air is messze várakozásokon aluli eladásokat produkáltak. Az utóbbi csak Kínában teljesített jól, de a legújabb hírek szerint az Apple máris közel életciklus végi szintre vágatta vissza a gyártását, ami nem sok jót vetít előre a jövőjét illetően.

A források szerint március környékére csúszhatott a Galaxy S26 széria megjelenése

Fotó: Samsung

Mindeközben a Samsung állítólag konkrétan kapitulált. Eredetileg az volt a cég terve, hogy a jövő év elején bemutatkozó Galaxy S26 termékcsalád részeként dobja majd piacra a Galaxy S26 Edge modellt, de a rossz eladások miatt elkaszálhatta a készüléket.

Vagy egyáltalán nem dobja piacra, vagy megpróbálja árban és célközönség tekintetében újrapozicionálni egyszeri modellként, de inkább az előbbi a valószínű.

Csúszhat a teljes Galaxy S26 széria

Mindezek után most újabb váratlan hír futott be a Samsung következő generációs csúcsmobiljai kapcsán: két megbízható szivárogtató egyszerre állt elő azzal, hogy a tervekhez és a várthoz képest csúszni fog a Galaxy S26 termékcsalád bemutatása és piacra dobása. Eddig arról volt szó, hogy januárban kerülhetnek piacra a készülékek, de a szivárogtatók szerint inkább márciusra kell számítani.

Semelyik forrás sem tudja, hogy miért csúszik a mobilok piacra dobása.

A legvalószínűbb magyarázat, hogy a Galaxy S26 Edge elkaszálásához van köze a helyzetnek. Egyes hírek szerint az Exynos 2600 chipset használatával kapcsolatban is pattog még a labda, bár október végén járva ez is elég késői dolognak hangzik.

