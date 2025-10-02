Megint brutálisat drágult a gamerek élete

Röviddel az előző napi pletykákat követően a Microsoft bejelentette az Xbox Game Pass és a PC Game Pass játékbérlő szolgáltatások tartalmi és költségbeli megreformálását. Ezalatt elsősorban drágulást kell érteniük a gamereknek, azonban a Microsoft szerint cserébe több értéket is kapnak a pénzükért cserébe, így jár valami a plusz apanázsért.

A számítógépes és a konzolos gamerek számára is óriásit drágult a Game Pass

Fotó: Berat Bozkurt / Unsplash

Elsőként is a PlayStation mintájára a Microsoft némi átnevezgetést hajtott végre: a régi Xbox Game Pass Core csomag mostantól Xbox Game Pass Essential néven fut, és havi 2500 forint helyett már 3590 forintba kerül. Ez bérléssel hozzáférést ad 50+ számítógépes és konzolos játékhoz, de jellemzően a multiplayer játékhoz való hozzáférés miatt kénytelenek előfizetni rá az Xboxot használók.

Eldurran a Game Pass Ultimate csomagra előfizető gamerek költsége

Az eggyel drágább Xbox Game Pass Premium csomag már 200+ játékhoz ad hozzáférést, plusz a Microsoft által kiadott játékok a megjelenésük után 12 hónappal játszhatóvá válnak benne. Ennek az ára havi 4090 forintról 4990 forintra emelkedett október elsejével.

Az igazi sokkot ettől függetlenül az Xbox Game Pass Ultimate áremelkedése jelenti: a Microsoft játékait az első naptól fogva tartalmazó, 400+ játék bérlését lehetővé tevő csomag költsége havi 5990 forintról 10 890 forintra emelkedett.

Végül a Microsoft által újabban kissé eldugdosva hirdetett PC Game Pass előfizetése is óriásit drágult, a számítógépes játékosoknak szánt csomagért 3600 forint helyett már 5990 forintot kell fizetni.

Ez a vége az Xbox Series S konzolnak

A mostani áremelésekkel óriásit drágult a kezdetek óta a Game Pass játékbérlő, ami annak fényében óriási baj, hogy a Microsoft mindig is ezzel próbálta eladni az Xbox Series konzolokat, különösen a legolcsóbb Xbox Series S modellt.

Az utóbbi hazánkban újabban már 150 ezer forintnál kezdődik, de ha a vevők kötnek mellé egy évnyi Xbox Game Pass Ultimate csomagot a sok játékhoz való „olcsó” hozzáférés reményében, az innentől évi 130 680 forint költséget jelent számukra. A konzol és az előfizetés együtt olyan 280 ezer forint.

Mindeközben a masszívan erősebb PlayStation 5 Digital Edition olyan 170 ezer forinttól kapható, és a sok kiváló játékot tartalmazó PlayStation Plus Premium csomag egy éves előfizetése 60 390 forint. Összesen 230 ezer forintról beszélünk.

A PlayStation legdrágább játékbérlője ugyan gyengébb ajánlat, mint az Xbox Game Pass Ultimate, mert nem kerülnek bele remek játékok a megjelenésük napján. Cserébe viszont a kettő közti 50 ezer forint árkülönbségből kijön az az évi 1-2 játék, aminek a megvásárlását halaszthatatlannak érzik a gamerek, miközben általánosságban véve masszívan szebb grafikával és jobb sebességgel tudnak játszani a PlayStation 5-ön, mint az Xbox Series S-en.