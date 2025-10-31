Most nagyon dühbe gurulhatnak a gamerek

Hozza a szokásos formáját az AMD grafikus vezérlőket fejlesztő részlege. Mindenki csúnya meglepetésére a divízió bejelentette, hogy karbantartási módba kapcsol a Radeon RX 5000 (RDNA1) és a Radeon RX 6000 (RDNA2) szériás videókártyák támogatása, így azok nem kapnak többé az újonnan megjelenő játékok teljesítményét javító optimalizációkat. Innentől kezdve csak bugokat és biztonsági hibákat javítanak majd a hozzájuk havonta kiadott meghajtószoftverek, így viszont a gamerek számára már nem ideálisak.

A Radeonok zuhanó piaci részesedése ellenére játssza el a gamerek bizalmát az AMD

Fotó: Amine Mouzaoui / Unsplash

A Radeon RX 5000 széria esetében még lenyelhető lehet a döntés, a termékcsalád tagjai meglehetősen elavulttá váltak, mind teljesítményre, mind pedig a funkciókészlet tekintetében, például a valós idejű sugárkövetést sem támogatják. A Radeon RX 5700 XT ettől függetlenül még a legújabb játékokban is képes lehet elfogadható teljesítményt nyújtani, hacsak nem követeli meg a játék a sugárkövetést, de ilyenből egyelőre nincs sok.

Elegük lehet a gamereknek a Radeonból

A valódi problémát és felháborodást a 2020 végén piacra került Radeon RX 6000 széria támogatásának szimbolikusra vétele jelenti. A Radeon RX 6700 XT és a Radeon RX 6800 modellek a mai napig tisztességes teljesítményt kínálnak, miközben a funkciókészletük is kellően naprakész.

Emiatt egészen a mostani bejelentésig kifejezetten vonzóak lehettek az olyan kis büdzséjű gamerek számára, akik nem riadtak vissza a használt termékek vásárlásától, hogy kevesebbért megkapják ugyanazt, vagy ugyanannyiért kapjanak többet.

A teljes értékű driveres támogatás idő előttinek mondható megszüntetése nem szokatlan az AMD részéről, a vállalat rutinszerűen csak az éppen legújabb és az eggyel korábbi generációs kártyáit hajlandó tisztességesen istápolni.

Mindeközben az NVIDIA még a 2018-as GeForce RTX 20 szériához is kínál Game Ready meghajtót, az év elején pedig ezek a kártyák is megkapták a DLSS4 gépi tanulásos képfelskálázás sokkal jobb képminőséget kínáló transformer modelljét. Ez komoly értéknövelő extra, főlek az ilyen koros, a szuszból már nagyon kifogyott termékek esetén.

Nem lenne meglepő, ha most már elpattanna a húr a Radeon videókártyát újonnan vagy használtan megvásárolni hajlandó gamereknél, miközben az AMD nem engedheti meg magának, hogy elidegenítse magától a közönséget.

A Jon Peddie Research adatai alapján az idei második negyedévben eladott videókártyák 94 százaléka GeForce volt, egyetlen év leforgása alatt 12 százalékról 6 százalékra csökkent a Radeonok piaci részesedése.