Dőlnek a sztereotípiák, a gamerek fele már nő

Folytatódik a gamerek összetételének gyors változása, az Entertainment Software Association (ESA) iparági szervezet Global Power of Play 2025 jelentése szerint a videójátékokkal szórakozók immáron 48 százaléka nő. A felmérés minden eddiginél jobb képet ad a gamer társadalomról, hiszen az idei jelentés immáron 21 ország több mint 24 ezer játékosának a megkérdezésével valósult meg, míg a 2023-as elődjének az összeállításakor még csak 12 országban történt adatrögzítés.

A gamerek fele nő, és a játékosok átlagéletkora is meghökkenést kelthet

Fotó: Ella Don / Unsplash

Az adatok szerint Brazíliában a játékosok 57%-a, Dél-Afrikában pedig 58%-a nő. A 21 mintavételi országból 10-ben voltak többségben a nők, további kettőben pedig 50-50 volt az arányuk.

A nők és a férfiak nagy része a mobilt tartja az elsődleges vagy exkluzív játékplatformjának, a nők 64 százaléka, míg a férfiak majdnem fele ezen játszik a leggyakrabban.

Ilyen tekintetben sokkal kisebb a nemek közti különbség, mint azt sokan feltételeznék.

Szórakozni és fejlődni is szeretnek a gamerek

A kutatás szerint a játék legfontosabb motivációja továbbra is a szórakozás (66%), de sokan a stresszoldást (58%) és a mentális stimulációt (45%) is kiemelték fontos faktorokként. A válaszadók 77%-a úgy véli, hogy a videójátékok fejlesztik a kreativitást, míg 76% szerint javítják a problémamegoldó képességet.

A játék nemcsak kikapcsol, hanem tanít is

– áll az ESA jelentésében.

A felmérésben megkérdezett gamerek átlagéletkora a 16 éven aluli válaszadókat nem számítva szintén meglepetést keltő 41 évre jött ki, azaz a tipikus gamer egyáltalán nem a hétvégét a szobájában „végigkockuló” fiatal.

Összességében a megkérdezettek 55 százaléka játszik elsődlegesen mobilon, míg a konzolos / kézikonzolos és a számítógépes gamerek aránya pedig 21-21 százalékra jött ki.

