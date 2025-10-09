Több száz gyerek került veszélybe! Óvodások adatait hozták nyilvánosságra a hackerek

Két tinédzsert tartóztatott le a londoni rendőrség egy óvodalánc elleni kibertámadás kapcsán. A 17 éves gyanúsítottakat Hertfordshire-ben fogták el, miután a Kido International óvodahálózat rendszereit szeptember végén feltörték, majd céges iratok és dolgozói adatok mellett több mint ezer gyermek és a szüleik adatait lopták el. A hackerek zsarolással próbálkoztak, még egyes gyermekek adatait és fotóit is nyilvánosságra hozták a sötét weben, hogy forróbb legyen a talaj az óvodahálózat vezetőinek a talpa alatt.

Nyomásgyakorlási célból még néhány óvodás adatait és fényképeit is nyilvánosságra hozták a hackerek

Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

A Radiant Group nevű bűnszervezet terve nem vált be, a Kido nem volt hajlandó fizetni. Emiatt a szülőket kezdték telefonon hívogatni, hogy belőlük zsaroljanak ki pénzt, vagy rajtuk keresztül további nyomást gyakoroljanak a cégre. Ez sem vált be, így október másodikán törölték a sötét webre kitett adatokat.

Komoly büntetésre számíthatnak a hackerek

A támadás után a Kido közölte, hogy az adatok egy Famly nevű szoftverszolgáltatón keresztül szivárogtak ki, ezt a szülőkkel való kommunikációra használja. A Famly-t vezető Anders Laustsen viszont azt állítja, hogy semmiféle hackelést sem tudtak azonosítani.

Ez arra utal, hogy ha tényleg a Famly rendszereiből származnak a kiszivárgott adatok, akkor a támadók a Kido egyik dolgozójának a nevével és a jelszavával bejelentkezve férhettek hozzájuk.

„Szeretnénk megnyugtatni a közösséget és minden érintettet, hogy az ügyet továbbra is rendkívül komolyan vesszük. Ezek a letartóztatások fontos előrelépést jelentenek a nyomozásban, de a partnereinkkel folytatjuk a közös munkát annak érdekében, hogy megtörténjen az elkövetők felelősségre vonása” – nyilatkozta az letartóztatások kapcsán Will Lyne, a rendőrség gazdasági- és kiberbűntények elleni osztályának vezetője.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!