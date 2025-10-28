Itthon is kapható a legolcsóbb hajtogatható telefon

Eddig trendi luxuscikkek voltak a hajtogatható telefonok, az irántuk érdeklődő vevők döntő többsége a prémium árcéduláik láttán letett a megvásárlásukról. Most a Magyarországra csendben visszatért ZTE amennyire lehet, annyira megoldotta a problémát, hivatalosan is kaphatóvá vált itthon az általunk is tesztelt Nubia Flip 2 5G készüléke.

Az eddigi legolcsóbb hajtogatható telefon a ZTE Nubia Flip 5G

Fotó: ZTE

A hajtogatható telefon a fiatalok számára érdekesebb flipes formatervet kapta, egy modern kagylómobilról beszélünk, és a gáttörő árcédulája ellenére nincs miért szégyenkeznie.

A becsukott állapotban használható, külső érintőkijelzője 3 hüvelykes, míg a nyitott állapotban elérhető fő panelje 6,9 hüvelykes és 1188 × 2790 pixeles, 120 Hz frissítési sebességgel. Mindkét kijelzője OLED típus, a belső 21:9 képarányú.

Az Android 14 rendszerrel előtelepített Nubia Flip 2 5G a hétköznapi teljesítmény tekintetében is rendben van, a Mediatek Dimensity 7300X rendszerlapkája mellé 8 GB memória és 256 GB háttértár került.

Az előlapi kamerája 32 MP-es, a hátlapi fő kamerája pedig 50 megapixeles, mellette egy 2 MP-es mélységérzékelő található. Az akkuja 4325 mAh kapacitású és 33W vezetékes gyorstöltést támogat, összecsukott állapotban pedig csupán 15,8 mm vastag a mobil.

Majdnem fél áron vehető hajtogatható telefon

Az októberben indult hivatalos forgalmazás keretében a telefon 8+256 GB konfigurációja vált elsőként elérhetővé, méghozzá bruttó 210 ezer forintos ajánlott áron. Ez nagyjából a fele annak, amit a konkurencia elkér az ugyanilyen kialakítású mobiljaiért, ráadásul a One szolgáltatótól előfizetéssel is vihető, ami tényleg széles kör számára teszi elérhetővé.

