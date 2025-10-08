Akár egy új laptop is sokkal hatékonyabb lehet ezekkel a beállításokkal

Amikor új laptop kerül az asztalra, mindenki azt szeretné, hogy gyors, halk és hosszú üzemidejű legyen. Ez a három tulajdonság azonban ritkán jár együtt magától. A gyártók által beállított alapenergiaprofilok kompromisszumot jelentenek, hiszen egyszerre kell megfelelniük irodai felhasználóknak, diákoknak és játékosoknak. Az igazi hatékonyság ott kezdődik, amikor mi magunk finomhangoljuk a rendszert – tudatosan beállítva, mikor fontos a sebesség, és mikor előnyösebb a takarékosság.

Ezekkel az egyszerű tippekkel gyorsabb és hatékonyabb lehet minden laptop. Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-is-working-on-a-laptop-at-a-table-VzDWL6A2uYw

Miért érdemes beállítani az energiagazdálkodást?

Egy jól optimalizált laptop nemcsak gyorsabban reagál, hanem kevesebb energiát is fogyaszt. A modern gépek ma már képesek valós időben szabályozni a processzor teljesítményét, a grafikus chip működését, a ventilátorok fordulatszámát vagy akár a kijelző fényerejét is. Az, hogy mikor melyik komponens mennyit dolgozik, közvetlenül hat az üzemidőre, a hőmérsékletre és a stabilitásra.

Ha valaki például hosszú meetingeken vagy utazás közben dolgozik, egy alacsonyabb teljesítményű, de halk és energiatakarékos beállítás ideális lehet. Ezzel szemben ha grafikai munkát végez vagy játékot futtat, érdemes minden erőforrást felszabadítani – még akkor is, ha ez az akkumulátoridő rovására megy.

Hogyan lesz hatékonyabb a laptop teljesítménye?

A finomhangolás nem bonyolult, viszont nagy különbséget hozhat a mindennapi használatban. A Windows 11, a macOS és a legtöbb gyártói kezelőfelület (például a Lenovo Vantage, az ASUS MyASUS vagy a HP Smart Sense) néhány kattintással lehetőséget ad arra, hogy saját igényeinkhez igazítsuk a működést.

Néhány beállítás, amit érdemes átnézni:

A teljesítményprofil kiválasztása: „Teljesítmény”, „Kiegyensúlyozott” vagy „Akkumulátorkímélő” üzemmód között bármikor válthatunk.

kiválasztása: „Teljesítmény”, „Kiegyensúlyozott” vagy „Akkumulátorkímélő” üzemmód között bármikor válthatunk. A Feladatkezelő „Automatikus indítás” fülén kapcsoljuk ki a fölösleges programokat, hogy gyorsabban induljon a rendszer.

„Automatikus indítás” fülén kapcsoljuk ki a fölösleges programokat, hogy gyorsabban induljon a rendszer. A grafikus driverek frissítése növeli a játékok és kreatív alkalmazások teljesítményét.

frissítése növeli a játékok és kreatív alkalmazások teljesítményét. A kijelző fényerejét állítsuk a környezethez, mert ez az egyik legnagyobb energiafogyasztó.

állítsuk a környezethez, mert ez az egyik legnagyobb energiafogyasztó. A Battery Saver funkció hosszabb üzemidőt biztosít, ha útközben dolgozunk.

Ez az öt egyszerű lépés sokkal nagyobb hatással van a laptop mindennapi működésére, mint gondolnánk: gyorsabb lesz a reakcióidő, hűvösebben működik a rendszer, és órákkal is nőhet az akkumulátor üzemideje.