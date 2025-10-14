Dühöngenek a méregdrága házimozi hangszettek vevői

A Bose 2026. február 18-tól megszünteti SoundTouch prémium házimozi hangrendszereinek felhőalapú támogatását. Emiatt nem lesznek többé elérhetőek rajtuk olyan népszerű funkciók, mint a Spotify- és a TuneIn-integráció, vagy épp a többhelyiséges lejátszás, plusz a mobilappjuk is megszűnik.

Van olyan panaszos, aki olyan háromezer dollárt költött a most lebutuló, házimozi hangrendszerekre

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Szerencsére ez nem jelenti azt, hogy teljesen elnémulnának a termékek: Bluetooth-on és vezetékes kapcsolattal használhatóak maradnak, bár a gyártó hivatalosan már ezek működését sem fogja garantálni, azaz „buta” hangrendszerekké válnak.

Paprikás hangulatba kerültek a házimozi hangszettek vevői

A SoundTouch termékcsalád 2013-ban került piacra, a kezdeti okoshangszórói a 400-700 dolláros árkategóriába tartoztak, majd 2015-ben 1100-1500 dollár közti házimozi szettekkel bővült a felhozatal.

A Bose azzal indokolja az online szolgáltatásaik leállítását, hogy nem kívánja vállalni a régi termékek felhőalapú rendszereinek fejlesztését és működtetését, elszállt a SoundTouch modellek felett az idő.

A vevők persze nincsenek elragadtatva a drága, ráadásul a mai napig tökéletesen működő házimozi hangrendszereik lebutításától. A panaszosok közül többen kijelentették, hogy nem vesznek többé Bose terméket, beleértve egy férfit, aki állítása szerint 40 éve márkahű vásárló. Egy másik panaszos azt írja, hogy annak idején nagyjából 3000 dollárt költött a SoundTouch termékekre, most pedig drága porfogókká válnak számára.

