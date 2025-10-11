Rettegnek beteges rajongóiktól a netes hírességek

Újabb érthetetlen gyilkosság késztette felszólalásra a közösségi médiás szolgáltatásokban híressé és néha gazdaggá vált influencereket. A húszas éveiben járó Yoon Ji-ah-t egy ötvenes éveiben járó férfi gyilkolta meg szeptember közepén, fél órával az utolsó tiktokos élő közvetítése után. A férfi azt hazudta a nőnek, hogy egy informatikai cég tehetős vezetője, partnerséget ajánlott számára a karrierjének továbbépítése érdekében, összesen olyan 24 millió forintnak megfelelő összeget adott a dél-koreai hírességnek.

Háromszázezer követője volt a szeptemberben meggyilkolt Yoon Ji-ah közösségi médiás hírességnek

Fotó: Yoon Ji-ah / TikTok

A valóság ezzel szemben az volt, hogy a férfi óriási adósságban volt az internetes hírességeknek adott óriási adományai miatt, a gyilkosság napján árverezték el a feje fölül a házát.

A szorult helyzete miatt a férfi kegyetlenül hajtani próbálta az áldozatot, ám a nőnek elege lett belőle és ki akart szállni a partnerségből. A végén az elkövető már térden állva könyörgött neki, de az sem használt, mire a megvadult férfi végül elrabolta és megfojtotta, a testét egy hegyoldalba dobta.

A rendőrség egy napon belül azonosította és letartóztatta. A kezdetekben tagadta a a gyilkosságot, de végül beismerő vallomást tett.

Rettegnek a beteges rajongóiktól a netes hírességek

Az ügy apropóján most több netes híresség is azzal állt elő, hogy ideje az első pillanattól fogva visszautasítani és blokkolni a számukra eszetlenül sok pénzt adó rajongókat.

Sok influencer szerint elsőre persze nagyon vonzó, hogy valaki nyilvánvaló feltételek nélkül temérdek pénzt kíván hozzájuk vágni.

Viszont ez a pénz ténylegesen nincs ingyen, a nagy adakozók biztosan valamiféle mentális problémától szenvednek, hiszen normálisnak titulálható ember ilyet nem csinál, még akkor sem, ha anyagilag megengedhetné magának.

Az ingyen pénznek hosszú időn át tartó zaklatás és terror, radikális esetben akár gyilkosság is lehet a vége, egyszerűen nem szabad elfogadni.

Semennyi a bálványozott hírességüknek adott pénz sem éri majd el, hogy azok beléjük szeressenek, vonzónak találják őket partnerként. Ez egy őrült, paraszociális jelenség. Fordítsd a pénzedet önmagad fejlesztésére

– javasolta az X közösségi oldalon a Legal Mindset néven futó, amerikai ügyvéd a gyilkosság kapcsán.