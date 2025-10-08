Sokkoló felvásárlás nyit új korszakot a hobbielektronika világában

Sokkoló felvásárlással lepte meg a nagyközönséget a Qualcomm, tisztázatlan összegért megvette az Arduinót. Az olasz vállalat már másfél évtizede szolgálja a hobbielektronika iránt érdeklődőket és az oktatási piacot, programozható mikrokontrollereket és lapkaszámítógépeket kínál alacsony áron. Ezek a legkülönfélébb elektronikai projektek vezérlő agyaként funkcionálnak, például csináld magad okosotthonos rendszer is építhető velük, csak a képzelet szab határt a felhasználási lehetőségeiknek.

Még pici MI-modelleket is futtathatnak a hobbielektronika iránt érdeklődők az Arduino Uno Q lapkagépen

Fotó: Arduino

A Qualcomm szerint a felvásárlás ellenére az Arduino különálló vállalkozás marad, és nem lesz kötelező minden termékére Qualcomm chipet tennie; más márkáktól is vásárolhat lapkákat, ha valamiért jobbnak látja azok használatát.

Ettől függetlenül az akvizícióval a Qualcomm úgymond közvetlen hozzáférést vásárolt az Arduino olyan 33 milliós felhasználói közösségéhez.

Új lapkaszámítógépet hozott a hobbielektronika váratlan frigye

A felvásárlás bejelentésével párhuzamosan az Arduino bemutatta a legújabb lapkaszámítógépét is. Az Uno Q típus a Qualcomm Dragonwing QRB2210 rendszerlapkát használja, támogatja a Debian Linux futtatását, és még pici mesterséges intelligenciás modellek futtatására is alkalmas, például képfelismerésre vagy hangelemzésre lehet használható ez a képesség.

Az Arduino Uno Q máris előrendelhető, a vállalat 3-4 hetes szállítási időt ígér, a bruttó ára durván 19 ezer forintot jelentő 47,6 euró a hivatalos webshopban.

