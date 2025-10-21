Robotkar a telefonjában? Lehetséges!

Az elmúlt években elkerülték a mobilpiacot az érthetetlen koncepciójú fejlesztések, ám a Honor most kiköszörülné a csorbát. A kedvcsinálás szintjén bejelentett Robot Phone készülékét a március elején megrendezésre kerülő Mobile World Congress eseményen kívánja érdemben demonstrálni, és remélhetően sikerül majd elmagyaráznia, hogy mi itt a nagy ötlet.

Érzelmi társnak szánják a Honor Robot Phone-t

Fotó: HONOR

A Robot Phone normál használat során egy klasszikus okostelefonnak tűnik, azonban egy robotkaron keresztül gombnyomásra kiugrik a hátlapjából egy kamera.

A gimbalszerű és motorizált karra erősített kamerát állítólag mesterséges intelligenciás funkciók fogják vezérelni, természetesen lehet vele fotózni és videózni, plusz a cég szerint „kíváncsi nézelődésre” is képes.

Érzelmi társnak szánja a Honor

Rejtély, hogy a kíváncsi nézelődési funkció tényleges mire jó az akku merítésén, és persze nyilvánosan használat esetén mások megbotránkoztatásán kívül.

Minden bizonnyal összefüggésben áll azzal, hogy a használata során a Robot Phone

olyan érzelmi társsá válik, amely érzékel, alkalmazkodik, továbbá önállóan fejlődik, mint egy robot, miközben szeretettel, örömmel és bölcsességgel gazdagítja a használói életét,

olvasható a Honor sajtóközleményében.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!