Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Honor

Robotkar a telefonjában? Lehetséges!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Évek óta ez a legfurcsább ötlet a mobilok piacán. Valamiféle érzelmi társ akar lenni a Honor készüléke.
HonorkameraRobot Phonemobil

Az elmúlt években elkerülték a mobilpiacot az érthetetlen koncepciójú fejlesztések, ám a Honor most kiköszörülné a csorbát. A kedvcsinálás szintjén bejelentett Robot Phone készülékét a március elején megrendezésre kerülő Mobile World Congress eseményen kívánja érdemben demonstrálni, és remélhetően sikerül majd elmagyaráznia, hogy mi itt a nagy ötlet.

Érzelmi társnak szánják a Honor Robot Phone-t
Érzelmi társnak szánják a Honor Robot Phone-t
Fotó: HONOR

A Robot Phone normál használat során egy klasszikus okostelefonnak tűnik, azonban egy robotkaron keresztül gombnyomásra kiugrik a hátlapjából egy kamera. 

A gimbalszerű és motorizált karra erősített kamerát állítólag mesterséges intelligenciás funkciók fogják vezérelni, természetesen lehet vele fotózni és videózni, plusz a cég szerint „kíváncsi nézelődésre” is képes.

Érzelmi társnak szánja a Honor

Rejtély, hogy a kíváncsi nézelődési funkció tényleges mire jó az akku merítésén, és persze nyilvánosan használat esetén mások megbotránkoztatásán kívül

Minden bizonnyal összefüggésben áll azzal, hogy a használata során a Robot Phone 

olyan érzelmi társsá válik, amely érzékel, alkalmazkodik, továbbá önállóan fejlődik, mint egy robot, miközben szeretettel, örömmel és bölcsességgel gazdagítja a használói életét, 

olvasható a Honor sajtóközleményében.

