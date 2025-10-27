Horrorjátékkal tanították angolra a japán diákokat

A tanárok jókora része épp mesterséges intelligenciával próbálja hatékonyabbá és egyszerűbbé tenni a tantárgyának oktatását, de persze mindig van hely az innovációra. Egy japán tanár most igazán váratlan ötlettel állt elő, a Niigata város Tsunan középiskolájában tartott rendhagyó angolórán a Hideo Kojima felügyelete alatt készült P.T. horrorjátékkal, pontosabban játszható rettegési élménnyel tanította a középiskolásokat az angolra.

Idegen kifejezések egész sora tanulható meg a horrorjátékokból

Fotó: Shagun Damadia / Unsplash

A tanár célja az volt, hogy a diákok valósághű angol párbeszédeket gyakoroljanak. A tanulók a játék során angolul olvasták fel az egyszerű cselekvéseket, mint például „menj el sétálni” vagy „vedd fel a telefont”. A tanár folyamatosan kérdezte angolul a diákokat, hogy mit tegyenek következőre, amelyre angolul kellett válaszolniuk.

Az oktatási intézmény weblapján megjelent beszámoló szerint a diákok egy részére ráhozta a frászt a játék, de legalább mindegyikük „megtapasztalhatta az angol beszélés örömét”.

Annyira nem újdonság a horrorjátékban való nyelvtanulás

A fiatal koruktól kezdve angol nyelvű videójátékokon nevelkedettek jó eséllyel tudják, hogy tényleg lehet ezeken keresztül idegen nyelvet tanulni, bár a formális oktatás persze fontos a tényleges elsajátításában.

A rendhagyó tanórát leginkább az teszi meglepővé, hogy horrorjátékot választott a tanár, és ezt megengedte neki az igazgató.

A P.T. valójában nem egy teljes értékű horrorjáték, hanem egy el nem készült játék kedvcsináló demója. Csak a PlayStation 4-re volt letölthető, de a mögötte lévő projekt törlése miatt már rég eltávolították a PlayStation Store-ból, így csak olyanok játszhatnak vele, akik annak idején letöltötték a konzoljukra.

