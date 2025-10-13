Lecsaptak a csalók az inflációs pénzvisszatérítésre

Teljes New York államra érvényes riasztást adtak ki a hatóságok, egy adathalász kampány az állami Inflation Refund programra hivatkozva próbálja félrevezetni a lakosokat. A hamis SMS-ek az adó- és pénzügyhivatal nevében érkeznek, és azt ígérik, hogy a címzettek pénzvisszatérítést kapnak az infláció hatásainak az enyhítésére. Az üzenetben lévő linkre kattintva egy adathalász felületen landolnak az áldozatok, ahol a személyes és pénzügyi adataikat próbálják kicsalni tőlük.

Ingyen pénzt ígérnek az infláció visszatérítéssel való átverésben utazó csalók

Az Inflation Refund egy valóban létező állami program, de „a jogosult lakosok automatikusan megkapják a visszatérítést, nincs szükség semmilyen regisztrációra vagy adatmegadásra” – figyelmeztetett Kathy Hochul kormányzó.

A csalók ezzel szemben sürgető határidőkkel és hamis jogszabályi hivatkozásokkal próbálják rávenni az embereket az adataik megadására.

Az inflációs csalások ellen is védenek a szokásos módszerek

A kormányzó és a hivatal hangsúlyozták, hogy az adóhivatal soha nem kér személyes adatokat SMS-ben, e-mailben vagy telefonon. A gyanús üzeneteket érdemes azonnal törölni, és semmiképpen sem szabad rákattintani a bennük lévő linkekre.

