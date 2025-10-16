Hírlevél

Letartóztatták az 1095 ingyen ebédet lopott japánt

Panaszkodni tudni kell. Nem tudott betelni az ingyen ebédekkel.
Igazán szokatlan csalás miatt tartóztatták le a 38 éves Takuya Higashimotót, a japán férfi 2023 áprilisa óta olyan 8,2 millió forintnak megfelelő anyagi kárt okozott a Demae-can nevű ételrendelő szolgáltatásnak. A nagojai lakos újabb és újabb felhasználói fiókokat regisztrálva, két és fél év alatt 1095 rendelést adott le, majd azt állította az ügyfélszolgálatnak, hogy nem kapta meg a már kifizetett ételt, így pénzvisszatérítést követel. Ez hazugság volt, mindig megkapta az ingyen ebédjét.

Takuya Higashimoto ezernél is több ingyen ebédet szerzett a lebukásáig
Takuya Higashimoto ezernél is több ingyen ebédet szerzett a lebukásáig
Fotó: Nagoya TV News

A csalás érdekében a férfi összesen 124 felhasználói fiókot regisztrált az ételfutáros szolgáltatásban, mindegyikben más nevet és címet használva. Még SIM-kártyákat és telefonszámokat is váltogatott, hogy ne tudják túl könnyen kiszűrni a csalásvédelmi rendszerek.

Meglepően sokáig működött az ingyen ebédes trükk

„Először csak kipróbáltam a módszert, de aztán nem tudtam leállni, miután elkezdtem learatni a csalásom gyümölcseit” – mondta a rendőrségnek adott vallomásában. Érdekességként a kárösszeg és a rendelések száma alapján az jön ki, hogy átlagosan olyan 7500 forint volt egy-egy rendelésének az értéke.

A Demae-can ételrendelő szolgáltatás természetesen nincs lenyűgözve attól, hogy a csalók ilyen könnyen, ráadásul ekkora kárt okozva képesek a bolondját járatni vele. A cég javítani kíván a gépi csalásszűrő rendszerén, hogy korábban sikerüljön lefülelni a Higashimotóhoz hasonló figurákat.

