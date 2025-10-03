A vadnyugaton még az internetet is fegyverrel lövik le

Több tízezer ember maradt internet nélkül múlt pénteken az amerikai Texas állam északi és középső részein, a DownDetector adatai szerint közel huszonötezren jelentettek leállást a délutáni órákban. Ez önmagában nem szenzációs, műszaki problémák egész hada okozhat ilyen üzemzavarokat, a Charter Spectrum szolgáltató pedig csupán annyi tájékoztatást adott a panaszkodó ügyfeleknek, hogy dolgozik a probléma megoldásán.

Általában kidőlt fák, áramszünet, vagy hardverhiba miatt szokott elmenni az internet, de az Egyesült Államokban a légkábelek golyókkal és sörétekkel való ellövése is megoldott

Fotó: Anderson Schmig / Unsplash

A The Dallas Morning News viszont vette a fáradtságot és utánajárt az ügynek.

A szolgáltató szerint az üzemzavart egy eltévedt golyó okozta: egy anonimitásba burkolózó cowboy véletlenül pont eltalálta a póznákon vezetett, optikai légkábelét.

Redundancia nem volt, így tízezrek maradtak internet nélkül, de még aznap késő délutánra sikerült lejavítani a sérült kábelt.

Már harmadjára lőttek le idén az internetet

A Charter Spectrum 41 amerikai államban több mint 31 millió előfizetővel rendelkezik, és az elmúlt 12 hónapban ez már a harmadik eset volt, hogy eltévedt golyók miatt maradtak internet nélkül az ügyfelei.

A másik kettő eset Ohio államban történt: az első során két napra egy teljes környék internet nélkül maradt, a másik eset során pedig egyetlen ügyfele járt rosszul, de őt egy hétre levágta az internetről egy sörétes puskával összefüggésbe hozott incidens.

