Fájhat az Apple feje, túl olcsón adja az új iPhone-okat

Két héttel az iPhone 17 mobilcsalád megjelenése után a Morgan Stanley elemzői szerint az új modellek iránti kereslet említésre méltó mértékben erősebb, mint amire korábban számítottak. Az Apple online áruházában még mindig hosszú szállítási határidők fogadják a vevőket, és az ellátási láncból származó adatok is arra utalnak, hogy a vásárlók cukorkaként veszik az iPhone 17 széria tagjait.

Egy ausztrál vevő az Apple iPhone Airt próbálgatja a piacra kerülésének a napján

Fotó: Apple

A legnagyobb érdeklődés pont a legdrágább iPhone 17 Pro és Pro Max modellek iránt mutatkozik, míg az extra vékony iPhone Air eddig nem aratott átütő sikert. Az elemzők szerint olyan jól fogynak iPhone 17-esek, hogy az Apple emelni fogja a legyártatott mennyiséget: eredetileg 84-86 millió darabot kívánt készíttetni belőlük az idei második negyedévben, de végül akár 90 millió fölé is mehet az érték.

Jövőre is csöröghet a kassza az iPhone készítőjénél

A Morgan Stanley az Apple részvényeire vonatkozó célárát 298 dollárra emelte, de a szakértők szerint a jelenlegi, 256 dolláros árfolyam már tükrözi az iPhone 17 széria sikerét.

A cég részvényesei jó hangulatban várhatják a jövő évet, az iPhone 18 széria részeként ugyanis piacra kerülhet az első kettéhajtható kijelzős iPhone, és az Apple-nek bőven van fizetőképes közönsége, akik rábeszélhetőek lehetnek a megvásárlására.

