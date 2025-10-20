Hatalmas bukás lehet a legújabb iPhone

Az Apple idén az iPhone Air-t szánta a nagy mobilipari innovációjának, minden eddiginél vékonyabb és könnyebb modellt dobott piacra. Az 5,6 milliméter vastagságával az Air 19%-kal vékonyabb, mint a korábbi rekorder, a 2014-es évjáratú az iPhone 6. A vállalat abban reménykedett, hogy az újdonság a stílusos mobilra vágyó fiatalok körében talál majd pozitív fogadtatásra.

Egy fiatal vásárló az iPhone Air mobiljával az egyik londoni Apple Store kereskedésben

Fotó: Apple

A valóság azonban másként alakult, a dél-koreai The Elec értesülései szerint az Apple a vártnál gyengébb kereslet miatt egymillió darabbal csökkentette az iPhone Air gyártását.

A Mizuho Securities befektetési cég elemzője szerint az Air nem találta meg a közönségét, és folytatódott a trend, hogy a vásárlók egyre nagyobb arányban a Pro modelleket veszik.

Nem elég vonzó az iPhone Air

Az iPhone Air 999 dolláros alapára, az akkus üzemidejével kapcsolatos félelmek, továbbá az egyetlen kamerája miatt korlátozott fotózási lehetőségei sok vásárlót elriasztottak. Az Apple ugyan mérnöki bravúrnak tartja a telefont, ám ez nem sokat számít, ha nem sikerül olyan mennyiségben értékesíteni, hogy megérje egyáltalán foglalkozni vele.

Az Apple mellett a Samsung is megégette magát az idei vékonyka mobilos divatindítási kísérlettel, a napokban érkezett hírek szerint nem biztos, hogy piacra dobja majd a Galaxy S25 Edge utódját.

