Sokkot kapott a vevő, elszíneződött a vadiúj iPhone-ja

Óriási meglepetést keltett a Reddit közösségi oldalon egy vadiúj iPhone 17 Pro mobil tulajdonosa, állítása szerint a narancs színű mobilja rövid idő alatt véglegesen színt váltott. Méghozzá nem is kicsit, jelenleg valahol a vörös és a rózsaszín között van, arany és narancs felhangokkal.

Eredetileg a teljes iPhone narancssárga volt

Fotó: DakAttack316 / Reddit

A probléma legvalószínűbb okára meglehetősen gyorsan sikerült fényt deríteni: feltehetően rossz, fehérítőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó vegyszerrel tisztították a mobilt. Az iPhone 17 Pro alumínium házát oxidréteggel védik, ami érzékeny az ilyen oxidálószerekre, azok lemarják a védőréteget. A megsérült felületen a fém reagálni kezd a levegővel, és ettől színeződik el a készülék.

Így védhető meg az iPhone színe

A mobilgyártók többségével ellentétben az Apple támogatási oldalán még az is elolvasható, hogy miként kell tisztítani az iPhone mobilokat.

„Alkalmazhatok fertőtlenítőt az iPhone-on?

70%-os izopropil-alkoholos törlőkendővel, 75%-os etil-alkoholos törlőkendővel vagy Clorox fertőtlenítő törlőkendővel finoman törölje át az iPhone külső felületeit. Ne használjon fehérítőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó termékeket. Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön a nyílásokba, és ne merítse bele semmilyen tisztítószerbe az iPhone-t”

– olvasható a hivatalos útmutatóban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!