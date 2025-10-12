Ennyire kínosan már rég koppintották az iPhone-t

Bemutatta a mobiljainak következő generációs szoftverét a kínai Vivo, szokás szerint egy iPhone-beütéssel kicicomázott Androidról van szó. Az OriginOS 6-tal szeretné kiköszörülni a csorbát, miután az előző FunTouch OS rendszerét nem kedvelték a vevők, többek közt a kéretlen appokkal való teletömködése, a teljesítménybeli gondjai, továbbá az inkonzisztens dizájnja miatt haragudtak rá.

Manapság nem szokás annyira nyilvánvalóan másolni az iPhone szoftverét, mint amire most a Vivo vetemedett

Fotó: Vivo

A cég reményei szerint az OriginOS 6 orvosolni fogja a gondokat, de első blikkre nem ezzel keltett feltűnést, hanem az iPhone-okra nemrég elérhetővé vált iOS 26-ban lévő Liquid Glass dizájn szokatlanul tolakodó másolásával.

A záróképernyő, az üveghatású értesítések és gombok, továbbá az ikonok formája mellett még a felülről lehúzható gyorsgombos felület is feltűnő hasonlóságot mutat az iOS 26-ban látott Vezérlőközponttal.

Jóárasított iPhone-élmény Androidon

A gyártó szerint az új rendszere sosem látott simasággal kezelhető, elérhető belőle hangasszisztens, és MI-alapú funkciók is vannak benne, például még az exponálógomb megnyomása előtt eltávolíthatóak a nem kívánatos személyek és tárgyak a fotókról.

Az Apple másolása persze egyáltalán nem újdonság a kínai gyártók részéről, ráadásul nincsenek egyedül ezzel a praktikával. A hírek szerint még a Samsung mobilokra következőre érkező OneUI 8.5 felület dizájnerei is inspirálódtak a Liquid Glass kinézetből, bár a zárt tesztelés alatt álló szoftvert már látottak szerint ízlésesen és kifinomultan másolták annak bizonyos esztétikai aspektusait, nem tolakodóan, mint a Vivo.

Kínában az OriginOS 6 nyilvános bétája novemberben válik majd elérhető egyes mobilokra, a végleges változata pedig az év végétől kezdve a tavasz végéig érkezik majd meg a megfelelő telefonokra. A vivo X300 és az iQOO 15 család már ezzel előtelepítve kerül piacra. Nem világos, hogy a gyártó globálisan forgalmazott eszközei esetében milyen kiadási időrendre lehet számítani.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!