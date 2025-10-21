Utálja az iPhone új kinézetét? Jó hírünk van!

Kissé megosztóra sikerült az Apple idei operációs rendszereiben bemutatkozott Liquid Glass grafikus téma, nem mindenkinek nyerte el a tetszését a modernnek és látványosnak szánt, rengeteg átlátszósági effektet felvonultató felület. Ráadásul nem csak szubjektív problémák akadtak vele, az effektezés néha a szövegek elolvasását is megnehezítette az iPhone-okon és egyéb termékeken.

Nagy botrány nem lett a Liquid Glass-ból, de sok iPhone-tulaj jobban szerette a régi kinézetet

Fotó: Amanz / Unsplash

Most fantasztikus hír jött a Liquid Glass felületet nem kedvelőknek, bekerült egy új opció az iOS 26.1 rendszer legújabb béta változatába, amellyel drámaian visszavehető az üveges hatás, moderáltra csökkenthető az áttetszőségi effekt. A kapcsolót a Beállítások > Kijelző és fényerő > Liquid Glass menüben találják majd az érdeklődők.

Hamarosan befut az iPhone következő frissítése

Az iOS 26.1 szoftverfrissítés legjobb esetben talán még október vége táján befuthat, ez lesz az iOS 26 első nagyobbacska javítása, az eddig kiadott frissítései csak sebezhetőségeket és komolyabb funkcionális hibákat javítottak.

Óriási szenzációkra nem kell számítani tőle, az áttetszőségi effekt letekerése mellett a másik érdekesebb újításának az ígérkezik, hogy letilthatóvá válik a kamera zárolási képernyőről való elindítása.

