Elszállhat a videójátékok ára

Az Electronic Arts játékkiadó magántulajdonba kerülése új korszakot indíthat a videójáték-iparban – és nem feltétlenül olyat, aminek a játékosok örülhetnének. Az 55 milliárd dolláros üzlet hatalmas adósságot von maga után, a nyélbe ütése esetén az EA olyan 20 milliárd dolláros adósságba fogja verni magát, amit valahonnan ki kell termelnie. A hírek szerint évi olyan egymilliárd dollár lesz a törlesztőrészlet, miközben a felvásárlást finanszírozó többi befektetőnek is értéket kell szállítania.

Az EA tőzsdéről való kivonulása is szerepet játszhat a 100 dolláros játékárakat hozó korszak beköszöntéhez

Ennek természetesen a játékosok ihatják meg a elvét. A londoni University Campus of Football Business oktatója szerint nem lehetetlen, hogy az üzlet miatt az EA pénznyomda játékainak az ára hamarosan elérheti a 100-120 dollárt.

Rob Wilson professzor szerint akár még a GTA 6 előtt befuthat az első 100 dolláros játék, ez pedig a komplett játékiparnak megadhatja a végső lökést az évek óta fontolgatott áremelésre.

Szinte napról napra drágul a játékosok élete

Wilson elsősorban az EA Sports FC focisjátékhoz hasonló címekről beszélt, amelyek viszonylag casual közönséggel rendelkeznek. A cég természetesen továbbra is készít a core gamer közönségnek szánt játékokat, és jó kérdés, hogy ez esetükben mivel és meddig lehet feszíteni a húrt, a napokban megjelenő Battlefield 6 még a szokásos 70 dolláros / eurós árcédulát kapta.

A következő időszakban kiderül, hogy Wilson professzor áremelési sejtelmei mennyire bizonyulnak megalapozottnak, azonban kétség sem férhet hozzá, hogy újabban gyorsan és fájdalmasan drágul a videojátékozás. A héten a Microsoft emelte meg durván és a PC Game Pass és az az Xbox Game Pass előfizetések árait, ezzel potenciálisan kivégezve az idén önmagában is nagyot drágult Xbox Series S konzolját.

