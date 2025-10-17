Szeret rettegni? Akkor kérje ezt az ingyenjátékot!

Az immáron Magyarországon is egyre népszerűbb Halloween közeledtével megkezdi a tematikus ingyenjátékok osztogatását az Epic Games Store. A digitális számítógépes játékbolt 2025. október 23. délután 5 óráig két örökre kérhető játékkal próbálja becsalogatni a gamereket, az akciója keretében az Amnesia: The Bunker és a Samorost 3 adhatóak hozzá a játékkönyvtárakhoz.

Hírhedt a horrorjátékokat kedvelők köreiben a belső nézetes Amnesia sorozat

Fotó: Frictional Games

A kettő közül az Amnesia: The Bunker horrorjáték keltheti fel szélesebb kör érdeklődését. A híres horrorsorozat két éve megjelent részében a játékosoknak egy első világháborús, teljesen kihalt bunkerhálózatból kell megtalálniuk a kiutat, kevéske ellátmánnyal gazdálkodva, miközben az állandóan körülöttük ólálkodó szörnyeteg nem csak váratlanul megjelenik, de reagál is a tetteikre.

A másik játéktól nem kell félni

Az Epic Games Store másik e heti ingyenjátéka már nem horror és terror.

„A Samorost 3 egy felfedező kaland- és puzzle játék a Machinarium és a Botanicula díjnyertes alkotóitól. Utazz az űrön át kilenc különleges világba, amik nyüzsögnek a színes kihívásoktól, lényektől és felfedezendő meglepetésektől, mindez gyönyörű illusztrációkkal, hanggal és zenével életre keltve” – olvasható a leírásában.

A digitális áruház által osztogatott játékok teljes áron és együttesen olyan 16 ezer forintba kerülnek, így igencsak nagyot spórolhatnak azok, akik amúgy is érdeklődtek a megvásárlásuk iránt.

