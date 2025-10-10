Újból kapható lesz a 70-es évek sztárkarórája

Az 1970-es évek eleje a műszaki forradalom időszaka volt a karórák piacán, a mechanikus modelleket követően piacra kerültek az első digitális kijelzővel szerelt darabok. Az első a Hamilton Pulsar Time Computer volt, ám ez a megjelenítő nagy fogyasztása miatt csak gombnyomásra mutatta az időt. Az első valóban úttörő modellt a Timex dobta piacra 1975-ben, az alacsony fogyasztású LCD kijelzőnek köszönhetően az SSQ karóra mindig mutatta az időt.

Az ötvenedik évforduló alkalmából újra piacra kerül a Timex SSQ karóra

Fotó: Timex

Fél évszázaddal később a gyártó most bejelentette az SSQ ünnepi kiadását. A Timex SSQ Digital Reissue nem az eredeti modell egy az egybeni másolata, modern elektronikát kapott, de megőrizte az eredeti kinézetét és funkcionalitását.

Alaposan elkérik az ünneplős karóra árát

Az új modell újrahasznosított rozsdamentes acél házzal, fémszíjjal, továbbá a kijelzőt markánsan körbevevő, sötétkék kerettel rendelkezik, amely hűen idézi az eredeti stílusát. Ötven méterig vízálló, bár a gyártó szerint a gombok víz alatt megnyomására beázhat a karóra.

A Timex Japan hivatalos webshopjában az újjászületett klasszikus körülbelül 63 ezer forintnak megfelelő jenért vált elérhetővé, az európai webshopban hírünk írásáig nem tűnt fel a termék.

