Kegyeletsértésre használják a mesterséges intelligenciát

Nem csitulnak a ChatGPT chatbotot készítő OpenAI új videógeneráló eszköze körüli botrányok. A legújabb megdöbbentő jelenség, hogy kegyeletsértésre kezdték használni a Sora 2 mesterséges intelligenciás videókészítőt, rossz szándékúan elhunyt hírességeket ábrázolnak gúnyos vagy megalázó helyzetekben. Az OpenAI ígéretet tett rá, hogy korlátozni fogja a közszereplők ábrázolását, de még mindig vadnyugati állapotok uralkodnak a szolgáltatásban.

Zelda Williams is kifakadt már a nem ártó szándékú kegyeletsértés miatt

Fotó: STEPHEN SHUGERMAN / Getty Images North America

A videók közt látható például Stephen Hawking, akit birkózók vernek meg a ringben, vagy Elvis Presley, akit a színpadon aláznak meg. Egy másik felvételen a gyerekműsorokat vezetett Mister Rogers trágár szavakat kiabál a kamerába.

A felvételek időnként nemcsak kegyeletsértők, de félrevezetők is, hiszen a meglehetősen valósághű képi világuk miatt egyes nézők akár történelmi felvételeknek is hihetik azokat.

A nem ártó szándékú kegyeletsértés is probléma

A Sora 2-vel már kismillió elhunyt hírességeket ábrázolt videó készült, az oroszlánrészük pedig nem feltétlenül bántó szándékkal, hanem viccből, érdekességként, a tisztelet lerovásának módjaként, vagy jópofának gondolt ötletektől vezérelve.

A videókra gyakran az elhunytak hozzátartozóinak a figyelmét is próbálják felhívni a rajongók, azonban mostanra többek közt Zelda Williams, Robin Williams lánya, továbbá Bernice King, Martin Luther King Jr. lánya is kikelt ellenük.

Kérem fejezzék be, hogy MI videókat küldenek nekem apuról. Ne higgyék azt, hogy látni akarom ezeket vagy megértem őket, nem akarom és nem szeretném

– írta egy instagramos történetben Zelda Williams.

