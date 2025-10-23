A lakásdekoráció bajnoka ez a digitális képkeret

A lakások dekorációjakor érdemes lehet elgondolkodni a digitális képkereteken, hiszen nagyon hasznos és látványos, hogy bármikor erőfeszítés nélkül cserélhetőek a képek, diavetítéssel fotók sorozata is megjeleníthető rajtuk. Túlságosan sajnos nem terjedtek el, hiszen nem olcsó mulatságok, 15 hüvelyk feletti képátló esetén pedig különösen csúnyán az egekbe szökik az áruk.

Az e-ink kijelzőnek köszönhetően három hónapot is elmegy egy töltéssel az Aura Ink digitális képkeret

Fotó: Aura

Az Aura márka most új csúcstermékkel állt elő, 13 hüvelykes Aura Ink modellje színes e-ink megjelenítőt kapott. A kijelző olyan szintre csökkenti a digitális képkeret fogyasztását, hogy elég három havonta egyszer tölteni, ami óriási előny lehet az elhelyezéskor, hiszen csak nagyon ritkán kell leszedni a helyéről vagy töltőkábelt vinni hozzá.

Régimódi fotókra emlékeztet a képkeret megjelenítése

A digitális képkeretek jókora részével ellentétben az Aura Ink ténylegesen egy képkeretnek tűnik, így falra szerelve nem lóg ki a valódi, bekeretezett képek közül, ráadásul csak másfél centi vastag. A színes e-ink kijelzőjének is érdekes képe van, kissé az analóg kamerával készített fotókra emlékeztet, ami sokak számára pozitívum lehet.

Ez az effekt nem szándékos, hanem a paneltechnológia színleképezési limitációból fakad.

Az Aura Ink digitális képkeret messze legnagyobb negatívumát az ára jelenti, az Egyesült Államokban 499 dollárért vált elérhetővé, ami nettó 167 ezer forintot jelent. Ez súlyos összeg, kontextusként itthon bruttó 130 ezer forint magasságában már 21,5 hüvelykes modellek is kaphatóak, különösen falra szerelési igény esetén ezek jóval vonzóbbak lehetnek a többség számára.

