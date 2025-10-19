Kiberbűnözői birodalmat számoltak fel az európai rendőrök

Az Europol irányításával zajlott SIMCARTEL művelet során európai nyomozók felszámoltak egy online szolgáltatást, amely különleges hálózati eszközök segítségével élő telefonszámokat biztosított más kiberbűnözőknek. A hálózat több mint 3200 csalásban működött közre, amelyek legalább 4,5 millió eurós, olyan 1,75 milliárd forintos kárt okoztak. A kiberbűnözők két weboldalon keresztül tették elérhetővé a szolgáltatásukat, ezeken a szerverek lefoglalása óta hatósági figyelmeztető szöveg olvasható.

Ezúttal nem úszták meg a kiberbűnözők, nem voltak eléggé anonimuszok

Fotó: Sebastiaan Stam / Unsplash

A rendőrök döbbenetes infrastruktúrát találtak az október 10-én végrehajtott razziák során: 1200 SIM-doboz hálózati eszközt és 40 ezer SIM-kártyát foglaltak le. A szolgáltatás több mint 80 országhoz tartozó telefonszámokat kínált, amelyeket az ügyfelek hamis online fiókok létrehozására, mások megszemélyesítésére, a személyazonosságuk elrejtésére használtak.

Négy ország rendőrei csaptak le a kiberbűnözőkre

„A bűnszervezet műszakilag rendkívül fejlett volt, és világszerte segítette az elkövetőket különféle online csalásokban” – közölte az Europol. A hatóság becslése szerint a szolgáltatás 49 millió hamis online fiók létrehozását tette lehetővé, amelyek Ausztriában legalább 1700, míg Lettországban minimum 1500 konkrét bűncselekményhez köthetőek.

A netes csalásokat lehetővé tevő szolgáltatást Ausztria, Finnország, Észtország és Lettország rendőrei számolták fel. A rajtaütés során öt lett állampolgárt és további két gyanúsítottat tartóztattak le, a csaláshoz használt infrastruktúra mellett pedig 431 ezer euró bankszámlákon tartott pénzt, 333 ezer euró értékű kriptovalutát, továbbá négy luxusautót is lefoglaltak.

