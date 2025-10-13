Komoly háború jöhet – erre muszáj felkészülni!

Bőven készülőfélben vannak a következő generációs játékkonzolok, ez régóta nem titok, a Sony és a Microsoft nyíltan beszélnek a PlayStation 6 és a következő Xbox eljöveteléről. A Sony és az AMD szakemberei pont a napokban egy műszaki videóban csevegtek arról, hogy milyen újszerű eljárásokkal kívánják forradalmasítani a játékok grafikájának renderelését a PS6 konzolon.
Most a Moore’s Law is Dead YouTube-csatorna házigazdája új értesülésekkel állt elő. Állítása szerint egyes partnereinek a Microsoft már nyíltan elárulta, hogy a következő Xbox várhatóan 2027 vége táján jelenik meg, és a Sonynak is pontosan ugyanez lehet a terve a PlayStation 6 konzollal.
A következő generációs konzolok várhatóan PS5 és az Xbox Series hetedik születésnapja környékén kerülnek majd piacra, és visszafelé kompatibilisek lesznek a rájuk elérhető játékokkal.
Nagyon más lehet a következő generációban a konzolok piaca
A Sony várhatóan két terméket dob majd piacra 2027 vége táján, a PlayStation 6 otthoni konzol mellé társul majd egy kézikonzol is, amelyet a japán gyártó a Nintendo Switch 2 közvetlen ellenfelének szán.
A youtuber friss értesülései és egyéb információk alapján most végre a Microsoft stratégiája is körvonalazódni látszik: a következő Xbox masszívan erősebb lehet a PlayStation 6-nál.
Kézikonzol társa pedig vagy nem lesz, vagy egy számítógépes játékokat futtató, windowsos modellt készíthet mellé az Xbox-üzletág.
A jelek szerint a Microsoft nem a lehető legszélesebb vásárlói közönségre fog lőni a következő Xboxszal, hanem a fizetőképes és nagy igényekkel rendelkező gamereket veheti majd célba.
Az Xbox teljesen átengedheti az árérzékenyebb gamerek kiszolgálását a PlayStationnek, ami érthető, hiszen ha készítene is azonos árú konzolt, azt a PS6 szinte biztosan a földbe döngölné a kasszáknál.
A Microsoft stratégiája lehetővé teheti a következő Xbox árcédulájának jelentős megemelését, cserébe viszont teljesítményre is sokkal többet kaphatnak a vásárlók, ami okot ad a termék választására a PS6 helyett.
A drágaság persze jelentősen csökkenteni fogja eladott darabszámot, de a fizetőképes közönség nemcsak képes lesz kinyögni az új Xbox prémium árát, hanem előreláthatóan bőkezűen költi majd a pénzt a játékokra, a tartalmi kiegészítőkre, a mikrotranzakciókra, és persze az egyre dráguló Game Pass havidíjas játékbérlőre.
Amelyik vevőnek pedig nem tetszik, hogy a PlayStation játékai nem vagy csak későn válnak elérhetővé a szupererős Xboxára, az vehet másodlagos konzolnak egy PS6-ot, jó eséllyel telik majd erre a luxusra.
A következő generációban a PlayStation 6 szolgálhatja ki a nagyközönséget: ez lehet az a konzol, ami éveken át tízmilliós darabszámokban fogy, és nagyon sok vevőből generálhat nagyon sok pénzt. A Microsoft ezzel szemben exkluzívan az átlagon felüli fizetőképességű gamerek kiszolgálására állhat át, sokkal szűkebb rétegből kívánhat nagy pénzt kisajtolni.
