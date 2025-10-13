Komoly háború jöhet – erre muszáj felkészülni!

Bőven készülőfélben vannak a következő generációs játékkonzolok, ez régóta nem titok, a Sony és a Microsoft nyíltan beszélnek a PlayStation 6 és a következő Xbox eljöveteléről. A Sony és az AMD szakemberei pont a napokban egy műszaki videóban csevegtek arról, hogy milyen újszerű eljárásokkal kívánják forradalmasítani a játékok grafikájának renderelését a PS6 konzolon.

Prémium teljesítményű és árazású lehet a következő Xbox játékkonzol

Fotó: Sam Pak / Unsplash

Most a Moore’s Law is Dead YouTube-csatorna házigazdája új értesülésekkel állt elő. Állítása szerint egyes partnereinek a Microsoft már nyíltan elárulta, hogy a következő Xbox várhatóan 2027 vége táján jelenik meg, és a Sonynak is pontosan ugyanez lehet a terve a PlayStation 6 konzollal.

A következő generációs konzolok várhatóan PS5 és az Xbox Series hetedik születésnapja környékén kerülnek majd piacra, és visszafelé kompatibilisek lesznek a rájuk elérhető játékokkal.

Nagyon más lehet a következő generációban a konzolok piaca

A Sony várhatóan két terméket dob majd piacra 2027 vége táján, a PlayStation 6 otthoni konzol mellé társul majd egy kézikonzol is, amelyet a japán gyártó a Nintendo Switch 2 közvetlen ellenfelének szán.

A youtuber friss értesülései és egyéb információk alapján most végre a Microsoft stratégiája is körvonalazódni látszik: a következő Xbox masszívan erősebb lehet a PlayStation 6-nál.

Kézikonzol társa pedig vagy nem lesz, vagy egy számítógépes játékokat futtató, windowsos modellt készíthet mellé az Xbox-üzletág.

A jelek szerint a Microsoft nem a lehető legszélesebb vásárlói közönségre fog lőni a következő Xboxszal, hanem a fizetőképes és nagy igényekkel rendelkező gamereket veheti majd célba.

Az Xbox teljesen átengedheti az árérzékenyebb gamerek kiszolgálását a PlayStationnek, ami érthető, hiszen ha készítene is azonos árú konzolt, azt a PS6 szinte biztosan a földbe döngölné a kasszáknál.

A Microsoft stratégiája lehetővé teheti a következő Xbox árcédulájának jelentős megemelését, cserébe viszont teljesítményre is sokkal többet kaphatnak a vásárlók, ami okot ad a termék választására a PS6 helyett.