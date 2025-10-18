Elszabadulna a pokol, ha így számolnánk ki a lakbéreket

Az USA-ban precedenst teremtve New York állam betiltotta azokat a szoftvereket, amelyek mesterséges intelligenciát vagy egyéb algoritmusokat használnak a lakbérek meghatározására. Ezek az elmúlt években tűntek fel, a leghírhedtebb közülük a RealPage nevű szolgáltatás.

Túl messzire mentek a lakbérek maximalizálásával a bérbeadók, ez már konkrétan kartellezés

Fotó: Iza Gawrych / Unsplash

A most betiltott szoftverek lényege, hogy a bérbeadók az összes fontos paramétert megadva feltölthetik beléjük az ingatlanjaikat, majd megkérdezhetik a szolgáltatásokat, hogy mennyi lakbért javasolnak. A javasolt árat az összes feltöltött ingatlan paraméterei és lakbérei alapján állapítják meg a rendszerek.

Ez kartellezést tesz lehetővé a bérbeadók számára: egymással üzleti titoknak minősülő információkat megosztva folyamatosan maximalizálni tudják a lakbéreiket, hogy az utolsó elkérhető fillért is kisajtolják a bérlőikből.

Itt a vége a lakbéres kartellezésnek

New York állam új szabályozása kimondja, hogy az ilyen szoftverek használata összejátszásnak minősül, akár tudatosan, akár hanyagságból történik. A törvényt megsértő bérbeadók ellen nem csak polgári kártérítési per, de akár büntetőeljárás is indítható lehet az állam trösztellenes törvénye alapján.

Kathy Hochul New York-i kormányzó szerint az algoritmikus árképzés 2024-ben mintegy 3,8 milliárd dollárnyi kárt okozott az amerikai bérlőknek, azaz ennyit sajtoltak ki belőlük pluszban a RealPage-et és hasonló szolgáltatásokat használó bérbeadók.

A kormányzó által most aláírt törvény 60 napon belül lép életbe.

