laptop

Gyorsabb laptop, kevesebb idegeskedés – a digitális nagytakarítás titkai

22 perce
Olvasási idő: 7 perc
Nem kell új gépet venni ahhoz, hogy a rendszer újra villámgyors legyen. Így szabadíthatjuk fel a laptopunk erőforrásait pár egyszerű lépéssel.
A legtöbben ismerik azt az érzést, amikor egy korábban villámgyors laptop néhány hónap alatt lomha lesz. A programok lassan indulnak, a böngésző akadozik, és a ventilátor folyamatosan dolgozik, mintha nehéz feladatokat végezne – pedig csak egy dokumentumot nyitnánk meg. Ennek oka legtöbbször nem a hardver elhasználódása, hanem az, hogy a háttérben túl sok felesleges alkalmazás és folyamat fut.

laptop notebook böngészés wifi munka home office
Nem kell új laptopot venni ahhoz, hogy a rendszer újra villámgyors legyen.
Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-is-working-on-a-laptop-at-a-table-VzDWL6A2uYw

A laptopok – akárcsak egy lakás – időről időre karbantartást igényelnek. Ahogy a szekrényben felhalmozódnak a sosem használt holmik, a rendszerben is összegyűlnek a ritkán vagy sosem használt programok, próbaverziók és automatikusan induló szolgáltatások.

A háttérfolyamatok csendes gyilkosai

Sok szoftver a telepítés után automatikusan elindul a rendszerrel. Ez kényelmesnek tűnhet – hiszen „mindig kéznél van” –, de valójában rengeteg erőforrást vesz el. A RAM és a processzor ideje véges, és ha azt fölösleges programok használják, a valóban fontos feladatokra kevesebb marad. Az operációs rendszer frissítései, a vírusirtók, az online szinkronizáló szolgáltatások és a háttérben futó frissítő segédprogramok együttesen több teljesítményt emésztenek fel, mint gondolnánk.

A digitális nagytakarítás első lépései

A rendszer gyorsítása nem feltétlenül igényel új eszközt vagy komoly műszaki tudást. A legtöbb laptopban már gyárilag elérhetők azok az eszközök, amelyek segítenek a karbantartásban – csak sokan nem tudják, hol kell keresni őket.

A legfontosabb lépések, amikkel felgyorsítható a laptop:

  • A Feladatkezelő „Automatikus indítás” fülén tiltsuk le a ritkán használt programok automatikus elindulását.
  • A Beállítások / Alkalmazások menüben távolítsuk el a felesleges szoftvereket – különösen a próbaverziókat és előtelepített gyártói appokat.
  • Futtassuk le a Lemezkarbantartó vagy Tárhely-érzékelő eszközt, amely eltávolítja az ideiglenes fájlokat és frissítési maradványokat.
  • Töröljük a böngésző cache-t és a felesleges bővítményeket – ezek is jelentős memóriát foglalnak.
  • Ha a gép már SSD-vel működik, kapcsoljuk be a TRIM funkciót, ami fenntartja a meghajtó sebességét hosszú távon.

Ezek a műveletek mindössze néhány percet vesznek igénybe, mégis látványos eredményt hoznak: gyorsabb rendszerindítás, rövidebb reakcióidő, és kevesebb fagyás vagy túlmelegedés.

A böngésző – az elfeledett lassító tényező

A modern laptopok felhasználóinak idejük nagy részét böngészésre fordítják, így logikus, hogy ez a program vált az egyik legnagyobb erőforrás-fogyasztóvá. A több tucat megnyitott fül, a különböző bővítmények és reklámblokkolók mind memóriát foglalnak. Érdemes időnként megnézni, melyik kiegészítő fogyaszt sokat, és csak a valóban szükségeseket megtartani.

A legtöbb böngésző már kínál „teljesítmény” vagy „erőforrás-megtakarító” módot – ez automatikusan leállítja a háttérben nyitva hagyott lapokat. Aki rendszeresen dolgozik sok ablak között, annak ez a funkció valósággal megváltás lehet.

A karbantartás hosszú távú előnye

A digitális nagytakarításnak nemcsak a gyorsaság szempontjából van értelme. Kevesebb felesleges programmal a gép biztonságosabb is lesz, mivel a háttérben futó, elavult szoftverek gyakran tartalmaznak sérülékenységeket. Az így felszabadított tárhely és memória pedig hosszabb távon stabilabb működést biztosít.

A laptop nem csak egy munkaeszköz, hanem digitális társ, amit érdemes időnként „szervizelni”. Egy kis odafigyeléssel évekkel tovább maradhat gyors és megbízható – anélkül, hogy új gép vásárlásán kellene gondolkodni.

