Gyorsabb laptop, kevesebb idegeskedés – a digitális nagytakarítás titkai

A legtöbben ismerik azt az érzést, amikor egy korábban villámgyors laptop néhány hónap alatt lomha lesz. A programok lassan indulnak, a böngésző akadozik, és a ventilátor folyamatosan dolgozik, mintha nehéz feladatokat végezne – pedig csak egy dokumentumot nyitnánk meg. Ennek oka legtöbbször nem a hardver elhasználódása, hanem az, hogy a háttérben túl sok felesleges alkalmazás és folyamat fut.

Nem kell új laptopot venni ahhoz, hogy a rendszer újra villámgyors legyen.

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-is-working-on-a-laptop-at-a-table-VzDWL6A2uYw

A laptopok – akárcsak egy lakás – időről időre karbantartást igényelnek. Ahogy a szekrényben felhalmozódnak a sosem használt holmik, a rendszerben is összegyűlnek a ritkán vagy sosem használt programok, próbaverziók és automatikusan induló szolgáltatások.

A háttérfolyamatok csendes gyilkosai

Sok szoftver a telepítés után automatikusan elindul a rendszerrel. Ez kényelmesnek tűnhet – hiszen „mindig kéznél van” –, de valójában rengeteg erőforrást vesz el. A RAM és a processzor ideje véges, és ha azt fölösleges programok használják, a valóban fontos feladatokra kevesebb marad. Az operációs rendszer frissítései, a vírusirtók, az online szinkronizáló szolgáltatások és a háttérben futó frissítő segédprogramok együttesen több teljesítményt emésztenek fel, mint gondolnánk.

A digitális nagytakarítás első lépései

A rendszer gyorsítása nem feltétlenül igényel új eszközt vagy komoly műszaki tudást. A legtöbb laptopban már gyárilag elérhetők azok az eszközök, amelyek segítenek a karbantartásban – csak sokan nem tudják, hol kell keresni őket.

A legfontosabb lépések, amikkel felgyorsítható a laptop:

A Feladatkezelő „Automatikus indítás” fülén tiltsuk le a ritkán használt programok automatikus elindulását.

„Automatikus indítás” fülén tiltsuk le a ritkán használt programok automatikus elindulását. A Beállítások / Alkalmazások menüben távolítsuk el a felesleges szoftvereket – különösen a próbaverziókat és előtelepített gyártói appokat.

menüben távolítsuk el a felesleges szoftvereket – különösen a próbaverziókat és előtelepített gyártói appokat. Futtassuk le a Lemezkarbantartó vagy Tárhely-érzékelő eszközt, amely eltávolítja az ideiglenes fájlokat és frissítési maradványokat.

vagy eszközt, amely eltávolítja az ideiglenes fájlokat és frissítési maradványokat. Töröljük a böngésző cache-t és a felesleges bővítményeket – ezek is jelentős memóriát foglalnak.

Ha a gép már SSD-vel működik, kapcsoljuk be a TRIM funkciót, ami fenntartja a meghajtó sebességét hosszú távon.

Ezek a műveletek mindössze néhány percet vesznek igénybe, mégis látványos eredményt hoznak: gyorsabb rendszerindítás, rövidebb reakcióidő, és kevesebb fagyás vagy túlmelegedés.