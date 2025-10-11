A laptopja mentette meg a férfi életét

Többször érkeztek beszámolók arról, hogy mobilok golyófogóként működve életet mentettek, most pedig egy laptop került ugyanezen okból a hírekbe. Egy kínai üzletember október elsején éppen taxira várt a brazíliai Sao Paulóban, mikor úgy döntött, hogy sétál egyet az ötcsillagos szállodájának közelében.
Ez rossz ötletnek bizonyult az erőszakos bűnözéséről ismert nagyvárosban. Egy száz méterre lévő benzinkúthoz érve azt vette észre, hogy fegyveres alak pattan ki egy hirtelen lefékezett kocsiból és felkapja a bőröndjét. Zhang erre a nála maradt szatyrával menekülőre fogta, ebben volt a laptopja, a pénztárcája, az útlevele.
Zhang rohanás közben hátranézve még látta is, ahogy kétszer rálő az erőszakos bűnöző. Nem érzett semmit, azt hitte, hogy vaktöltényeket használt a bűnöző.
A lövések leadása után a bűnöző bepattant a kocsijába és elhajtott.
Megmentette az életét a laptopja
A benzinkút dolgozói meggyőződtek Zhang épségéről, majd hívták a rendőrséget. A helyszínelés során a rendőrök elmondták, hogy ezek a fajta bűncselekmények gyakoriak Brazíliában, és ne számítson rá, hogy sikerül előkeríteni az ellopott holmijait.
Zhang a rendkívüli közjátékot követően a reptérre ment, hogy hazarepüljön Kínába.
Csak a biztonsági ellenőrzésen derült ki, hogy nincs túl jó állapotban a laptopja: a támadó éles lőszerrel lőtt rá, az egyik golyót pedig megállította a MacBookja.
Az áldozat jó eséllyel nem mostanában kíván visszatérni a Brazíliába, de tanácsokat adott az országba utazni kívánóknak: ne csatangoljanak az utcán, ne viseljenek figyelemfelkeltő ruhákat, ne sétáljanak kint a bőröndjükkel. A legfontosabb tanácsa viszont az, hogy ha fegyveres rablóval találják szembe magukat, akkor hagyják a csomagjukat és meneküljenek.
