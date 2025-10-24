Tisztaság fél egészség – így takarítsuk ki a laptopot kívül és belül

A laptop az egyik leggyakrabban használt személyes eszközünk, amit naponta többször nyitunk, zárunk, érintünk, cipelünk és olykor még evés közben is használunk. Nem csoda, hogy idővel poros lesz a billentyűzet, maszatos a kijelző, és a hűtőrendszer is telemegy apró szennyeződésekkel.

Koszos a laptop? Lehet, hogy ezért lassult le.

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels / https://www.pexels.com/hu-hu/foto/no-hordozhato-szamitogep-laptop-notebook-3807738/

A kosz nemcsak esztétikai probléma: a por és a szennyeződés ronthatja a hűtést, a billentyűk érzékenységét, sőt, akár a teljesítményt is. Egy alapos tisztítás tehát nem csupán higiéniai kérdés, hanem a laptop hosszú távú működésének kulcsa.

Külső takarítás: a laptop látható része

A külső burkolat és a kijelző tisztítása egyszerű, de odafigyelést igényel. Soha ne használjunk erős vegyszert vagy alkoholtartalmú tisztítószert, mert az károsíthatja a felületet és a képernyő bevonatát. Ehelyett puha mikroszálas kendővel és desztillált vízbe vagy kijelzőtisztító folyadékba mártott kendővel érdemes áttörölni.

A billentyűzetet fejjel lefelé fordítva, óvatosan kirázva vagy sűrített levegővel kifújva lehet megtisztítani. A port a csatlakozók környékén is érdemes eltávolítani, mert a lerakódás gyengítheti az érintkezést.

Belső tisztítás: amit nem látunk, de számít

A laptop belsejében a por a legnagyobb ellenség. A hűtőventilátor és a hővezető lamellák közé rakódva megakadályozza a hatékony hőelvezetést, ami melegedéshez, lassuláshoz, sőt akár leálláshoz is vezethet. Legalább évente egyszer ajánlott szakemberrel vagy óvatosan, megfelelő eszközökkel kitisztíttatni a gépet.

A legfontosabb lépések, ha tisztítanák a laptopot:

Kapcsolják ki és húzzák ki az áramforrásból. Soha ne kezdjenek tisztításba bekapcsolt eszközzel.

A kijelzőt mikroszálas kendővel töröljék át. Ha foltos, minimális desztillált vizet vagy képernyőtisztító folyadékot használjanak.

A billentyűzetet és a portokat sűrített levegővel tisztítsák ki. Ez eltávolítja a mélyebb rétegekbe szorult port és morzsát.

A burkolatot antisztatikus kendővel töröljék le. Ez nemcsak tisztít, hanem megakadályozza a por visszatapadását.

Ha régi vagy sokat használt laptopról van szó, évente egyszer érdemes a belsejét is portalaníttatni.