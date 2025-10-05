Új laptopot vettünk? Több tárhely lehet rajta, mint elsőre gondoltuk!

Amikor először bekapcsoljuk az új laptopot, sokan meglepődnek, hogy a vadonatúj gép tárhelyének jelentős része máris foglalt. Ennek egyik fő oka a gyártók által előtelepített szoftvercsomag, az úgynevezett bloatware. Ezek között találhatunk próbaverziós programokat, reklámalkalmazásokat és olyan szolgáltatásokat, amelyeket sosem fogunk használni. Sorozatunk negyedik részében bemutatjuk, hogyan szabadíthatunk fel értékes gigabájtokat, és hogyan gyorsíthatjuk a gépet néhány egyszerű lépéssel.
A bloatware gyűjtőnév alá tartoznak mindazok az előtelepített alkalmazások, amelyek többnyire a gyártó vagy a szoftverpartner promóciós céljait szolgálják. Problémát több szempontból is okoznak: helyet foglalnak a tárhelyen, sokszor automatikusan indulnak a rendszerrel, ezzel lassítva a betöltést, és feleslegesen fogyasztják az erőforrásokat. Bár néha hasznos segédprogram is akad köztük, a legtöbbjük inkább csak teher a felhasználó számára.
Az első lépés az, hogy áttekintsük a telepített programok listáját. A Windows rendszerben ez a „Beállítások” → „Alkalmazások” menüpontban található. Ha ismeretlen vagy kéretlen programot találunk, amelyről tudjuk, hogy nem lesz szükségünk rá, bátran eltávolíthatjuk.
Sokan nem is sejtik, hogy a laptop lassúságát az automatikusan induló programok okozzák. A Feladatkezelő „Automatikus indítás” fülénél könnyedén kiiktathatjuk a szükségtelen alkalmazásokat. Ezzel nemcsak gyorsabb lesz a rendszerindítás, hanem kevesebb memória- és processzorterhelést is tapasztalunk.
Az első napokban végzett karbantartás hosszú távon kifizetődik. Ha már az indulásnál megszabadulunk a feleslegtől, egy letisztultabb, gyorsabb és megbízhatóbb rendszert kapunk. Ez nemcsak a teljesítmény szempontjából fontos, hanem a biztonság miatt is, hiszen a felesleges szoftverek gyakran hordozhatnak sebezhetőségeket.
Az új laptop igazi értékét nemcsak a hardver adja, hanem az is, hogy mennyire tiszta és optimalizált a rendszer. A bloatware eltávolítása, a tárhely felszabadítása és az automatikus indítás szabályozása egyszerű lépések, mégis jelentősen növelik a felhasználói élményt.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!