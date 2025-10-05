Új laptopot vettünk? Több tárhely lehet rajta, mint elsőre gondoltuk!

Hírlevél

Az előtelepített programok feleslegesen lassítják a gépet. Néhány kattintással megszabadulhatunk tőlük, és értékes tárhelyet is felszabadíthatunkakkor is, ha a laptopunk teljesen új.
Amikor először bekapcsoljuk az új laptopot, sokan meglepődnek, hogy a vadonatúj gép tárhelyének jelentős része máris foglalt. Ennek egyik fő oka a gyártók által előtelepített szoftvercsomag, az úgynevezett bloatware. Ezek között találhatunk próbaverziós programokat, reklámalkalmazásokat és olyan szolgáltatásokat, amelyeket sosem fogunk használni. Sorozatunk negyedik részében bemutatjuk, hogyan szabadíthatunk fel értékes gigabájtokat, és hogyan gyorsíthatjuk a gépet néhány egyszerű lépéssel.

Így szabadítsunk fel tárhelyet az új laptopon!

Mi az a bloatware és miért gond?

A bloatware gyűjtőnév alá tartoznak mindazok az előtelepített alkalmazások, amelyek többnyire a gyártó vagy a szoftverpartner promóciós céljait szolgálják. Problémát több szempontból is okoznak: helyet foglalnak a tárhelyen, sokszor automatikusan indulnak a rendszerrel, ezzel lassítva a betöltést, és feleslegesen fogyasztják az erőforrásokat. Bár néha hasznos segédprogram is akad köztük, a legtöbbjük inkább csak teher a felhasználó számára.

Hogyan azonosítsuk a felesleges programokat?

Az első lépés az, hogy áttekintsük a telepített programok listáját. A Windows rendszerben ez a „Beállítások” → „Alkalmazások” menüpontban található. Ha ismeretlen vagy kéretlen programot találunk, amelyről tudjuk, hogy nem lesz szükségünk rá, bátran eltávolíthatjuk.

Lépések a tárhely felszabadításához egy teljesen új laptopnál is

  • Ellenőrizzük a telepített programok listáját, és távolítsuk el a feleslegeseket.
  • Használjuk a Windows tárhelytisztító eszközét az ideiglenes fájlok törlésére.
  • Kapcsoljuk be a „Storage Sense” funkciót az automatikus karbantartáshoz.
  • Tekintsük át az automatikusan induló programokat a Feladatkezelőben, és tiltsuk le a szükségteleneket.
  • Nagyobb fájlok (fotók, videók) esetén használjunk felhőt vagy külső meghajtót, hogy a rendszer SSD-je szabad maradjon.

Az automatikusan induló programok ellenőrzése

Sokan nem is sejtik, hogy a laptop lassúságát az automatikusan induló programok okozzák. A Feladatkezelő „Automatikus indítás” fülénél könnyedén kiiktathatjuk a szükségtelen alkalmazásokat. Ezzel nemcsak gyorsabb lesz a rendszerindítás, hanem kevesebb memória- és processzorterhelést is tapasztalunk.

Miért érdemes már az elején rendet tenni?

Az első napokban végzett karbantartás hosszú távon kifizetődik. Ha már az indulásnál megszabadulunk a feleslegtől, egy letisztultabb, gyorsabb és megbízhatóbb rendszert kapunk. Ez nemcsak a teljesítmény szempontjából fontos, hanem a biztonság miatt is, hiszen a felesleges szoftverek gyakran hordozhatnak sebezhetőségeket.

Összegzés

Az új laptop igazi értékét nemcsak a hardver adja, hanem az is, hogy mennyire tiszta és optimalizált a rendszer. A bloatware eltávolítása, a tárhely felszabadítása és az automatikus indítás szabályozása egyszerű lépések, mégis jelentősen növelik a felhasználói élményt.

