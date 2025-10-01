A ChatGPT segítségével nyert a lottón ez a nő

Ennél jelenkoribb történetet ma már jó eséllyel nem fog hallani. A Virginia állambeli Midlothian városában élő Carrie Edwards egy vagyont nyert a lottón, négy számot plusz a különszámot találta el a Powerballon, így végső soron 150 ezer dollár ütötte a markát, ami durván 50 millió forintot jelent.

Carrie Edwards a 150 ezer dolláros lottónyereményének szimbolikus átvételén

Fotó: Virginia Lottery

Edwards a lottótársaságnak elárulta, hogy nem saját maga választotta ki a megjátszott számokat, hanem a telefonján lévő ChatGPT chatbotot kérte azok előállítására.

Azt mondtam: ChatGPT, beszélj hozzám… Vannak számaid számomra?

– idézte fel a szinte okkult szeánsznak hangzó eseményt.

Isteni áldásnak véli a lottónyereményt

Két nappal a sorsolás után Carrie munka közben kapta a telefonjára az értesítést, hogy igényelje a nyereményét. Először átverésnek hitte, de gyorsan megbizonyosodott róla, hogy valóban nyert, nem csalók próbálják lóvá tenni.

A ChatGPT használatánál és a nagy összegű nyereménynél már csak egy meglepőbb dolog van a történetben: Carrie Edwards nem tartja meg a pénzt.

Amint az isteni ajándék rám talált, rögtön tudtam, hogy mit kell tennem. Tudtam, hogy el kell ajándékoznom, mert rendkívül áldott vagyok. Szeretnék példát mutatni másoknak arra, hogy ha áldottak, akkor ők is képesek megáldani másokat

– nyilatkozta.

Carrie Edwards három szervezet között osztja szét a nyereményt: az Association for Frontotemporal Degeneration a férje emlékére, a Shalom Farms az élelmezési igazságosságért végzett munkájáért, a Navy-Marine Corps Relief Society pedig az édesapja örökségének a tiszteletére kap támogatást.

