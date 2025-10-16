24 óra üzemidőt ígér a legújabb MacBook Pro

Az Apple az ősszel szokta hardveresen frissítgetni a laptopjait, ami idén sem maradt el, azonban jelentős meglepetést keltve a vállalat egyelőre csak a 14 hüvelykes kijelzőjű MacBook Pro laptopjából jelentett be új változatot.

Teljesítményben javult az elődjéhez képest a 14 hüvelykes MacBook Pro, minden más maradt a régiben

Fotó: Apple

A noteszgép idei modellje kinézetre semmit sem változott a tavalyi elődjéhez képest, és a 24 óra akkus üzemidő ígéretétől sem táncolt vissza az Apple. Két előrelépésről számolt be a gyártó: gyorsabbá vált az SSD háttértára, és ez a számítógépe kapta meg elsőként a legújabb Apple M5 chipet.

Az új rendszerlapka az M4 chiphez képest 3,5× gyorsabb az MI-feladatokban, a játékokban pedig akár 1,6× nagyobb képkockasebességet kínálhat.

Az utóbbiban a rendszermemória sávszélességének érdemi növekedése, továbbá a processzor erősödése is szerepet játszik, többszálas feldolgozásban 20%-ot gyorsult a CPU.

Máris előrendelhető a legújabb MacBook Pro

Szokásához híven az Apple a bejelentésével párhuzamosan megkezdte a termék piaci bevezetését, már előrendelhető, az általános forgalmazása pedig 2025. október 22-én kezdődik.

A laptop tízmagos processzort, tízmagos grafikus vezérlőt, 16 GB memóriát, továbbá 512 GB-os SSD háttértárat kínáló alapmodellje 749 990 forintért vihető el, míg a csúcsot jelentő konfigurációért (14 magos CPU, 32 magos GPU, 36 GB RAM, 1 TB SSD) már 1,55 millió forintot kell a kasszánál hagyni.

