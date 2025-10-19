Egy kattintás, és mindenünk elveszhet!

A legtöbb felhasználó csak akkor gondol a biztonsági mentésre, amikor már megtörtént a baj. Egy hirtelen meghibásodás, egy sérült frissítés, egy kávéval leöntött laptop vagy egy ransomware-támadás – bármelyik pillanatok alatt elérhetetlenné teheti az évek alatt összegyűlt dokumentumokat, családi fotókat és munkafájlokat.

A legtöbb felhasználó csak akkor gondol a biztonsági mentésre, amikor már megtörtént a baj.

Fotó: Shutterstock

Pedig az adatmentés az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb védelem a digitális világban.

A mentés nem luxus, hanem rutin

A modern operációs rendszerek már beépítve kínálnak automatikus biztonsági mentési megoldásokat. A Windows-ban ott a Fájlelőzmények és a Biztonsági mentés és visszaállítás, a macOS-ben a Time Machine, míg a Linux-disztribúciókhoz is elérhetők egyszerű backup eszközök. A lényeg, hogy a mentés legyen rendszeres, automatizált és ellenőrzött.

Nem mindegy azonban, hogy hová mentünk. Aki kizárólag a laptop belső meghajtójára készít biztonsági másolatot, az gyakorlatilag semmit sem védett meg – hiszen egy fizikai meghibásodás esetén az is elveszhet. Ezért kell több szintben gondolkodni: a helyi mentés mellett legyen távoli vagy felhőalapú másolat is.

A 3–2–1 szabály: az adatbiztonság alaptörvénye

Az IT-biztonsági szakértők világszerte egyetértenek abban, hogy a legmegbízhatóbb mentési stratégia a 3–2–1 szabály. Ez egyszerű, mégis szinte minden esetre védelmet nyújt:

A 3–2–1 szabály lényege:

3 különböző példány minden fontos fájlról (az eredeti + két biztonsági másolat).

minden fontos fájlról (az eredeti + két biztonsági másolat). 2 különböző adathordozón , például egy külső HDD-n és egy NAS-on vagy pendrive-on.

, például egy külső HDD-n és egy NAS-on vagy pendrive-on. 1 példány fizikailag elkülönítve, például egy felhőszolgáltatásban vagy másik helyszínen tárolva.

Ez a módszer biztosítja, hogy egyetlen technikai hiba vagy lopás esetén se vesszen el semmi pótolhatatlan. Egy jól beállított automatikus mentés pedig szinte észrevétlenül dolgozik a háttérben, megspórolva a kézi másolgatás idejét és a hibalehetőségeket.

Felhő, NAS vagy pendrive – melyik a legjobb?

A legjobb megoldás mindig az, ami a saját szokásainkhoz illik. A felhőszolgáltatások (például Google Drive, OneDrive, iCloud) kényelmesek, de az adatbiztonságuk a szolgáltató szabályain múlik. Egy NAS (Network Attached Storage) rendszer már komolyabb, hosszú távú opció: automatikus, titkosított mentést kínál, és akár több eszközzel is szinkronizálható.

Ne feledjük azonban, hogy egy ilyen otthoni adattároló rendszer biztonsági házirendjéért mi leszünk a felelősek, nem pedig egy informatikai szakértőkkel teli csapat.

A pendrive vagy külső SSD viszont egyszerű, olcsó és gyors megoldás – viszont csak akkor biztonságos, ha rendszeresen frissítjük a mentést és nem tároljuk ugyanott, ahol a laptopot.