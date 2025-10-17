Kiadták a figyelmeztetést! A Facebook Messenger alkalmazásról van szó

A Meta csendben közölte, hogy 2025. december 15-én leállítja a Messenger csevegő Windows és macOS rendszerekre telepíthető, számítógépes appjait. Ezt követően a chatszolgáltatás használata újból csak a Facebook és a Messenger böngészős felületein lesz lehetséges. A számítógépes alkalmazásokat használók hamarosan értesítést kapnak a helyzetről.

A többség talán nem is tudta, hogy van Windows és macOS alkalmazás a Messengerhez

Fotó: Josh Duke / Unsplash

A Meta nem adott hivatalos indoklást a számítógépes appok megszüntetésének okáról, de a spekulációk szerint annyira minimális lehet a használatuk, hogy nem éri meg foglalkozni a frissítgetésükkel.

A Messengert számítógépen használók jókora része talán nem is tud a létezésükről, a felhasználók jókora része pedig exkluzívan a mobilappon keresztül chatelhet.

Adatvesztés lehet a Messenger app leállításából

A vállalat szerint akik használtak végponttól végpontig titkosított chateléseket, azoknak meg kell győződniük arról, hogy aktiválták a felhasználói fiókjukban a biztonságos tárolás funkciót, különben elvesznek a titkosított csevegési előzményeik. Az ezzel kapcsolatos információk és utasítások a szolgáltatás támogatási oldalán olvashatóak.

