Amikor az OpenAI piacra dobta a Sora 2 névre hallgató, mesterséges intelligencia alapú, szöveg alapján videókat előállító alkalmazását, aligha számított rá, milyen gyorsan robban majd ki körülötte a botrány. Az új app TikTok-stílusú videófolyamot kínál, de a korlátok hiánya és a gyenge moderálás miatt a felhasználók rögtön elkezdtek kompromittáló és hamis tartalmakat gyártani, gyakran valós személyek, hírességek vagy kitalált karakterek felhasználásával. Néhány nap alatt világossá vált, hogy a Sora 2 nemcsak technológiai bravúr, hanem etikai aknamező is.
A Sora 2 megjelenése után néhány órával már elárasztották a közösségi felületeket a mesterséges intelligencia által generált, sokszor abszurd, máskor kifejezetten sértő videók. Ismert rajzfilmfigurák vagy elhunyt hírességek bukkantak fel új kontextusban: valaki például politikai kampányvideót készített egy kitalált szereplővel, mások bűncselekményeket szimuláltak valódi emberek arcával.
Az alkalmazás egyik legvitatottabb funkciója, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára: feltölthetik saját arcképüket, és engedélyezhetik, hogy mások is felhasználják azt videók készítéséhez. Ez papíron közösségi alkotást jelentene, de a gyakorlatban komoly visszaélésekhez vezetett.
Többen jelezték, hogy engedélyük nélkül kerültek be deepfake-szerű tartalmakba, másokat zaklatás céljából manipulált videókban tüntettek fel.
A helyzetet csak súlyosbította, hogy még az OpenAI egyik fejlesztője is közzétett egy provokatív videót, amelyben Sam Altman, a vállalat vezérigazgatója bolti lopást követ el. Bár ez nyilvánvalóan paródia volt, a közvélemény reakciója megosztó lett: sokan szerint már a vicc is átlépte az etikai határt.
A botrány kitörése után az OpenAI gyorsan bejelentette, hogy módosítja a tartalomszűrési szabályokat. Néhány nap alatt szigorították az algoritmusokat, ami viszont a felhasználók egy részénél újabb elégedetlenséget váltott ki: sokan panaszkodtak arra, hogy az app „túl steril” lett, és már szinte semmit sem enged generálni.
A cég közben jogi oldalon is próbálta menteni a helyzetet: bevezették az új Médiafeltöltési Megállapodást, amely kimondja, hogy a felhasználó felel azért, hogy a feltöltött tartalomhoz rendelkezik a jogokkal. Ezzel az OpenAI a felelősség egy részét a felhasználókra hárította át. Emellett felmerült az is, hogy a Sora 2-ben megjelenő karakterek tulajdonosai bizonyos esetekben bevételrészesedést kapnának, ha engedélyezik a karakterük használatát – ám a részletek egyelőre homályosak.
A kezdeti modell szerint a jogtulajdonosoknak kellett volna külön kérniük, ha nem szeretnék, hogy karaktereiket a rendszer felhasználja (úgynevezett opt-out rendszer). A közfelháborodás hatására ezt megfordították: mostantól csak azok a szereplők jelenhetnek meg a platformon, akikre a jogtulajdonos kifejezetten engedélyt adott.
A Sora 2 esete jól példázza, milyen nehéz megtalálni az egyensúlyt az innováció és a felelősségvállalás között. A mesterséges intelligencia új kreatív lehetőségeket teremt, ugyanakkor olyan veszélyeket is hordoz, amelyekre a jogrendszer és a társadalom még nincs felkészülve.
A problémák több szinten jelentkeznek:
A botrány arra is rámutat, hogy a technológiai cégek gyakran gyorsabban fejlesztenek, mint ahogy a társadalom képes reagálni. Egyetlen innováció néhány hét alatt alakíthatja át a médiát, a kommunikációt és a valóságérzékelésünket is.
A Sora 2 története nem csupán egy félresikerült termékbevezetés, hanem tükröt tart a mesterséges intelligencia korának. Megmutatja, hogy nem elég technológiailag forradalminak lenni – erkölcsileg is helyt kell állni. Az AI képes videókat, arcokat és történeteket gyártani, de az emberi felelősség továbbra sem automatizálható.
A valódi kérdés tehát az: ki szabja meg a határokat, amikor a gépek már mindent tudnak ábrázolni? Az OpenAI most éppen ezzel szembesül – és a világ figyel, hogy tanuljon a hibáiból.
