Botrányba fulladt a mesterséges intelligencia alapú videókészítő

Amikor az OpenAI piacra dobta a Sora 2 névre hallgató, mesterséges intelligencia alapú, szöveg alapján videókat előállító alkalmazását, aligha számított rá, milyen gyorsan robban majd ki körülötte a botrány. Az új app TikTok-stílusú videófolyamot kínál, de a korlátok hiánya és a gyenge moderálás miatt a felhasználók rögtön elkezdtek kompromittáló és hamis tartalmakat gyártani, gyakran valós személyek, hírességek vagy kitalált karakterek felhasználásával. Néhány nap alatt világossá vált, hogy a Sora 2 nemcsak technológiai bravúr, hanem etikai aknamező is.

Mesterséges intelligencia alapú videók árasztották el a netet.

Mi történt és miért lett botrányos

A Sora 2 megjelenése után néhány órával már elárasztották a közösségi felületeket a mesterséges intelligencia által generált, sokszor abszurd, máskor kifejezetten sértő videók. Ismert rajzfilmfigurák vagy elhunyt hírességek bukkantak fel új kontextusban: valaki például politikai kampányvideót készített egy kitalált szereplővel, mások bűncselekményeket szimuláltak valódi emberek arcával.

Az alkalmazás egyik legvitatottabb funkciója, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára: feltölthetik saját arcképüket, és engedélyezhetik, hogy mások is felhasználják azt videók készítéséhez. Ez papíron közösségi alkotást jelentene, de a gyakorlatban komoly visszaélésekhez vezetett.

Többen jelezték, hogy engedélyük nélkül kerültek be deepfake-szerű tartalmakba, másokat zaklatás céljából manipulált videókban tüntettek fel.

A helyzetet csak súlyosbította, hogy még az OpenAI egyik fejlesztője is közzétett egy provokatív videót, amelyben Sam Altman, a vállalat vezérigazgatója bolti lopást követ el. Bár ez nyilvánvalóan paródia volt, a közvélemény reakciója megosztó lett: sokan szerint már a vicc is átlépte az etikai határt.

Viccnek szánták, hogy bolti lopásos videót készítettek Sam Altmanról

Fotó: Gabriel Peterss / X / https://x.com/GabrielPeterss4/status/1973120058907041902

OpenAI reakciója és a következmények

A botrány kitörése után az OpenAI gyorsan bejelentette, hogy módosítja a tartalomszűrési szabályokat. Néhány nap alatt szigorították az algoritmusokat, ami viszont a felhasználók egy részénél újabb elégedetlenséget váltott ki: sokan panaszkodtak arra, hogy az app „túl steril” lett, és már szinte semmit sem enged generálni.