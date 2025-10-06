Akár ingyen is megtanulhatjuk a mesterséges intelligencia használatát

A korszellemmel lépést tartva októbertől már a mesterséges intelligencia készségszintű és kritikus használata is elsajátítható a nemzetközileg is elismert számítógép-használói jogosítvány, az ICDL keretében. A Mesterséges Intelligencia egy választható modul az ICDL-en belül, amely akár a számítógépes és online alapmodulok teljesítése, vagy előzetes digitális képzettség nélkül is elvégezhető.

Már magyar nyelvű tananyagból is elsajátítható a mesterséges intelligencia használata

Fotó: Johann Alerte / Unsplash

Az MI-modul tananyaga iránt érdeklődőknek már nem kell sokat várniuk, még október során ingyenesen letölthetővé fog válni a Neumann Társaság honlapjáról, így akkor is elsajátíthatják annak ismereteit, ha egyébként nem vesznek részt az ICDL-képzésben, csak érdeklődnek e terület iránt. Az idősebbeknek is oda lehet adni az MI-tananyagot, hogy képbe kerüljenek a legmodernebb technológiákkal.

Bárkinek jól jöhet a mesterséges intelligencia

Az ICDL képzés MI ismeretanyaga alapvetően két részből áll: egy alapos elméleti áttekintésből és egy példafeladatokat bemutató gyakorlati egységből. Ismeretanyaga a nemzetközi AI Syllabus szövegén alapul, melyet Dr. Szabó Zoltán kutató, a HUN-REN SZTAKI, AI EDIH Hungary projekt tudományos munkatársa adaptált a hazai viszonyokhoz. A tananyag szakmai lektora Dr. Gulyás László, az ELTE Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense, a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia Szakosztályának elnöke.

A tananyag elméleti áttekintésében szerepel a mesterséges intelligencia fogalma, fejlődésének története, mindennapi használata, leggyakoribb alkalmazási területei, az etikus és transzparens MI-használat és az AI Act, azaz az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló jogszabálya is.

Jelentős hányadát az olyan gyakorlati ismeretek teszik ki, mint például a különböző MI-eszközök promptolása vagy tanítása.

"A mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével csak úgy tarthatunk lépést, ha nem csupán használjuk, hanem értjük is működését. Új Mesterséges Intelligencia modulunk stabil szemléletet és megalapozott tudást nyújt, amelynek elsajátításával a felhasználó bármely új, MI-alapú eszköz használatát könnyedén tanulhatja meg, hiszen alaposan ismeri az alapelveket.

Az MI használatának alapelveit tudományos igényességgel, ugyanakkor közérthetően adjuk át.

Ez szervesen illeszkedik az ICDL filozófiájába, amely az általános, mára klasszikussá vált digitális készségek elsajátítása mellett a felhasználók korszerű digitális tudását kívánja biztosítani a terület gyorsan gyarapodó újdonságainak adaptálásával. Így a tavaly bevezetett ICDL Robotika modul után idén a Mesterséges Intelligencia modulunk bevezetése következik, amely tudásanyagával kiemelten fontos és aktuális szerepet tölt be" – mondta el az ICDL MI-modul bevezetése kapcsán Prof. Dr. Kovács Levente, a Neumann Társaság elnöke.