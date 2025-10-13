Búcsút int a Microsoft termékeinek egy német tartomány

A német Schleswig-Holstein tartomány hat hónap alatt végrehajtotta azt, amin világszerte egyre több állami szereplő gondolkodik: teljesen áttért nyílt forráskódú alternatívákra a Microsoft Exchange és az Outlook levelezőkről, konkrétan az Open-Xchange és a Thunderbird szoftverekre váltott. A művelet során több mint 40 ezer postafiókot és 100 millió e-mailt, valamint naptárbejegyzéseket migráltak sikeresen, amivel az ország egyik legnagyobb informatikai átállását hajtották végre.

Nem érdemes legyinteni a Microsofttól való legújabb búcsúzási kísérletre, ez nem a spórolási szándék hajtja

Fotó: Arlington Research / Unsplash

Dirk Schrödter digitalizációs miniszter mérföldkőnek nevezte a projektet, amely körülbelül 30 ezer állami alkalmazott mindennapjait érinti. Bár a kezdetekben akadtak nehézségek, de a miniszter szerint most már kijelenthető, hogy sikeres volt a gigászi átállás.

Kezdődik a Microsoft utáni korszak

A váltás a tartomány hosszú távú stratégiájának része, digitálisan szuverénné kíván válni.

A korábbi hasonló kísérletektől eltérően nem a spórolás motiválja a Microsoft faképnél hagyását, hanem az állami informatika feletti hatalom visszavétele.

Schleswig-Holstein nemcsak az e-mailezés terén kíván búcsút inteni a Microsoft termékeinek. A tervei szerint a következő években a Microsoft Office helyét a LibreOffice veheti át, a SharePointot a Nextcloud válthatja, a videókonferenciákat a nyílt forrású OpenTalk platformra költözteti, a számítógépein pedig Linuxra cserélné a Windowst.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!