A Microsoft megkongatta a vészharangot: új trükkel támadnak a hekkerek

Soron kívül figyelmeztetést adtak ki a Microsoft szakértői, állításuk szerint egyre több hacker használja a Teams videócsevegőt a gyanútlan felhasználók megtévesztésére. A támadók hamis profilokat hoznak létre, majd magukat megbízható cégek dolgozóinak kiadva üzeneteket küldenek, hogy adatokat vagy pénzt csaljanak ki az átlagos felhasználókból. Ez viszonylagos újdonság, a Teams appon keresztül eddig oroszlánrészt cégeket próbáltak támadni, de most már az otthoni felhasználókat is tömegesen célba vették.

Váratlanul riogatni kezdte valaki a Microsoft Teams appban? Ne dőljön be, épp egy bűnöző próbálja átverni!

A támadások során a hackerek gyakran a Microsoft ügyfélszolgálati dolgozóiként mutatkoznak be. Mondvacsinált okokkal arra próbálják rávenni a meglepődött és gyanútlan számítógépezőket, hogy nyissanak meg vagy indítsanak el általuk küldött fájlokat. Gyakran arra hivatkoznak, hogy sebezhetőség van a számítógépen, és így lehet telepíteni a hibát megoldó frissítést.

Az átvert áldozataik valójában kémprogramot vagy zsarolóvírust telepítenek a számítógépükre.

Így védekezzen a Microsoft Teams-en jövő támadások ellen

A Microsoft szerint szerencsére könnyű védekezni. A messze legfontosabb ellenlépés, hogy aktiválni kell a nyilvános csapatok priváttá tételét, itt olvashatóak magyarul a szükséges utasítások. Ha ez megtörténik, akkor az áldozatra leső bűnözők nem látják többé a csapatot, és nem tudnak csatlakozni ahhoz, hiszen csak csapat tulajdonosa adhat hozzá új résztvevőket a beszélgetésekhez.

A csapatok priváttá tétele mellett a Microsoft javasolja, hogy mindig legyen a legújabb verzióra frissítve a Windows és a Teams alkalmazás, a felhasználók pedig álljanak készenlétben az átverések és az adathalász támadások kiszűrésére.

A mit sem sejtő áldozatokra lecsapó kiberbűnözők mindig az emberek meglepetésével és bizalmával próbálnak visszaélni.

Nem szabad elhinni, hogy a váratlanul feltűnt ismeretlenek azok, akiknek mondják magukat, és maximális gyanúval kell kezelni az általuk küldött fájlokat és linkeket. Ha pedig sürgetni próbálnak bármiféle állítólagos katasztrófára és fenyegetésre hivatkozva, az különösen gyanús dolog, aminek azonnal meg kell kongatnia a vészharangot.