Óriásit gyorsulnak a középkategóriás mobilok

Nem bizonyultak különösebben izgalmasnak az elmúlt években a Qualcomm újabb és újabb mobilokba szánt chipjei, leginkább inkrementális fejlesztéseket hoztak az elődjeikhez képest, így csak két-három generáció alatt történt komolynak mondható előrelépés.

Az új chippel még kompetensebbé válnak az alsó-középkategóriás mobilok

Fotó: Amanz / Unsplash

A most bejelentett Snapdragon 6s Gen 4 chippel enyhén megerőltette magát a Qualcomm. A 4 nm-es gyártástechnológiával készülő, alsó-középkategóriás telefonokba szánt chip a tavalyi elődjéhez képest 36%-kal gyorsabb processzort és 59%-kal erősebb grafikus vezérlőt tud felmutatni, így tényleg generációszintű ugrást hoz az árszegmensben.

A többség összes igényét kielégíti a mobilchip

A Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 rendszerlapka mindent tud, ami az alsó-középkategóriában mobilt vásárlók számára érdekes vagy fontos lehet: kamerából akár 200 MP felbontásút is kezel, a Full HD+ felbontású kijelzőket 144 Hz-en tudja frissíteni, Sub-6 és mmWave frekvenciákon egyaránt támogatja az 5G-t, ismeri a Wi-Fi 6e és a Bluetooth 5.4 szabványokat.

A gyártók rendkívül gyors UFS 3.1 háttértárat és akár 12 GB LPDDR5x rendszermemóriát is tehetnek majd a chipet használó mobiljaikba és táblagépeikbe.

Szokásától eltérően a Qualcomm nem árulta el, hogy melyik gyártók és mikor dobják piacra az első Snapdragon 6s Gen 4 chipes mobilokat, de nagyon valószínű, hogy legkésőbb a jövő év elején befutnak az első fecskék.

