Felülteti a nosztalgiavonatra a HMD félokos mobilja

Világelsőnek titulált szenzációval állt elő a Nokia márkanév használatát mára teljesen befejezett HMD Global mobilgyártó. A HMD Touch 4G készülékét egy hibrid telefonnak titulálja, funkcionálisan lényegében egy nyomógombos alapmobilról van szó, de gombok helyett egy apró érintőkijelzőt használ.
Az idősebb korosztálynak derenghet, hogy mintha régen lettek volna efféle készülékek, és bizony jól emlékeznek. A kétezres évek végén és a kétezertízes évek elején volt egy átmeneti időszak, mikor még elég drágák voltak az androidos okostelefonok.
Emiatt a belépőkategóriában számos gyártó kínált ilyen félokos mobilt: menő okostelefonnak álcázták a nyomógombos termékeiket, főként a fiatalokat célozták velük.
A HMD Touch 4G ennek megfelelően igazi nosztalgiabomba: 3,2 hüvelykes és 320×240 pixeles érintőkijelzőt kapott, az előlapi kamerája 0,3 MP felbontású (avagy VGA, 640×480 pixelről beszélünk), a hátlapi kamerája pedig 2 MP-es.
Az RTOS Touch nevű szoftvert futtató telefonba Unisoc T127 chip és 64 MB memória került, a 128 MB kapacitású háttértára pedig akár 32 GB-os microSD-vel is bővíthető. A Bluetooth 5.0 támogatása ellenére a wifije csak n-szabványú.
Efféle specifikációkat bizarr látni egy 2025 végén piacra dobott, érintős mobilban, de megvan a maga bája a HMD Touch 4G-nek.
A telefon előreláthatóan csak Indiában lesz kapható, ott 3999 rúpiáért kerül piacra, ami olyan 15 ezer forintot jelent.
