Felülteti a nosztalgiavonatra a HMD félokos mobilja

Világelsőnek titulált szenzációval állt elő a Nokia márkanév használatát mára teljesen befejezett HMD Global mobilgyártó. A HMD Touch 4G készülékét egy hibrid telefonnak titulálja, funkcionálisan lényegében egy nyomógombos alapmobilról van szó, de gombok helyett egy apró érintőkijelzőt használ.

Fehér holló a HMD Touch 4G érintőkijelzős alapmobil

Fotó: HMD Global

Az idősebb korosztálynak derenghet, hogy mintha régen lettek volna efféle készülékek, és bizony jól emlékeznek. A kétezres évek végén és a kétezertízes évek elején volt egy átmeneti időszak, mikor még elég drágák voltak az androidos okostelefonok.

Emiatt a belépőkategóriában számos gyártó kínált ilyen félokos mobilt: menő okostelefonnak álcázták a nyomógombos termékeiket, főként a fiatalokat célozták velük.

Legalább olcsó a félokos mobil

A HMD Touch 4G ennek megfelelően igazi nosztalgiabomba: 3,2 hüvelykes és 320×240 pixeles érintőkijelzőt kapott, az előlapi kamerája 0,3 MP felbontású (avagy VGA, 640×480 pixelről beszélünk), a hátlapi kamerája pedig 2 MP-es.

Az RTOS Touch nevű szoftvert futtató telefonba Unisoc T127 chip és 64 MB memória került, a 128 MB kapacitású háttértára pedig akár 32 GB-os microSD-vel is bővíthető. A Bluetooth 5.0 támogatása ellenére a wifije csak n-szabványú.

Efféle specifikációkat bizarr látni egy 2025 végén piacra dobott, érintős mobilban, de megvan a maga bája a HMD Touch 4G-nek.

A telefon előreláthatóan csak Indiában lesz kapható, ott 3999 rúpiáért kerül piacra, ami olyan 15 ezer forintot jelent.

