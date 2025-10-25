Így költöztessük át adatainkat biztonságosan az új mobilunkra

Egy új mobil beállítása ma már nemcsak a SIM-kártya behelyezését jelenti, hanem több gigabájtnyi személyes tartalom átvitelét is. Ha ezt nem körültekintően végezzük, könnyen elveszhetnek fotók, üzenetek vagy akár jelszavak is. Az adatátvitel célja, hogy mindent ott folytassunk, ahol a régi eszközön abbahagytuk – mintha semmi sem változott volna.

Androidról Androidra – a Google ökoszisztéma előnyei

Az Android-felhasználók számára a Google-fiók a kulcs mindenhez. Ha ugyanazzal a fiókkal jelentkezünk be az új készüléken, a névjegyek, levelek, naptárbejegyzések és a legtöbb alkalmazás automatikusan visszaáll.

A Google Drive biztonsági mentés funkciója menti az SMS-eket, az appok adatait és a híváslistát is, így a folyamat nagyrészt automatikus.

A legtöbb gyártó – például a Samsung a Smart Switch, a Xiaomi a Mi Mover – saját adatátviteli eszközt is kínál, amellyel Wi-Fi-n keresztül vagy kábellel pár perc alatt minden átvihető.

iPhone-ról iPhone-ra – az iCloud varázsa

Az Apple világában az adatátvitel különösen egyszerű. Az új iPhone bekapcsolásakor elég az „Gyors kezdés” opciót választani, és a régi készüléket a közelben tartani. Az iCloud segítségével az alkalmazások, fotók, üzenetek, sőt még a háttérkép és a beállítások is automatikusan szinkronizálódnak.

A folyamat közben csak annyit kell tennünk, hogy csatlakozunk egy stabil Wi-Fi hálózathoz, és megvárjuk, míg az adatok átérnek.

Android és iPhone között – nem lehetetlen, csak türelem kell

Rendszert váltani mindig nagyobb kihívás, de ma már ez sem jelent gondot. Az Apple hivatalos „Move to iOS” alkalmazása segít az Androidról érkezőknek: névjegyeket, üzeneteket, fotókat és videókat is átvisz közvetlenül.

Az Android oldalon a Google One biztonsági mentés és a Google Fotók szinkronizálása segíti az átmenetet, így a legtöbb tartalom elérhető marad.

Mire figyeljünk mobilos adatátvitelkor?

Az adatköltöztetés előtt mindig ellenőrizzük, hogy mindkét készüléken a legfrissebb szoftververzió fut-e, és van-e elegendő tárhely az új eszközön. A titkosított Wi-Fi kapcsolat és a jelszavak újragenerálása is alapvető biztonsági lépés.